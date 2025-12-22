Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Google trì hoãn việc ra mắt Gemini, Assistant vẫn tiếp tục đồng hành

22-12-2025 - 11:00 AM | Kinh tế số

Dự án chuyển đổi Google Assistant sang AI mới Gemini sẽ kéo dài đến năm 2026 thay vì kết thúc năm nay như dự kiến.

Dự án lớn của Google nhằm thay thế Google Assistant bằng một phiên bản AI thông minh hơn mang tên Gemini đang gặp phải một số trễ nải. Mặc dù quá trình chuyển đổi vẫn diễn ra, nhưng Google đã xác nhận rằng việc triển khai sẽ kéo dài đến năm 2026, cho phép người dùng tiếp tục sử dụng Assistant cũ trong khi công ty hoàn thiện các tính năng của phiên bản mới.

Vào mùa xuân năm nay, Google đã công bố một tầm nhìn đầy tham vọng nhằm cải cách hoàn toàn cách sử dụng smartphone. Kế hoạch này nhằm chuyển đổi từ một trợ lý giọng nói truyền thống chỉ thực hiện lệnh sang một AI có khả năng lý luận thực sự và hiểu ngữ cảnh sâu sắc. Thông báo ban đầu vào tháng 3 đã gợi ý về một sự “nâng cấp” nhanh chóng cho Gemini trên di động, với việc Assistant cũ sẽ biến mất khỏi các điện thoại Android mới và cửa hàng ứng dụng trong vài tháng tới.

Tuy nhiên, việc đưa Gemini lên di động không chỉ đơn thuần là một cuộc đổi tên. Google xem đây là một bước chuyển mình quan trọng hướng tới trợ giúp cá nhân hóa, sử dụng AI, có khả năng hiểu ngữ điệu tự nhiên và tương tác với các ứng dụng khác trên điện thoại. Gemini được xây dựng trên công nghệ AI sinh tạo mới nhất, cho phép thực hiện các cuộc trò chuyện tự nhiên và đưa ra những câu trả lời phức tạp, điều mà Assistant cũ không thể làm được.

Mặc dù có những tham vọng lớn và một số sản phẩm thử nghiệm đã ra mắt trên Wear OS và Android Auto, Google đã quyết định tạm hoãn. Họ muốn đảm bảo rằng việc chuyển đổi này thực sự “mượt mà” trước khi loại bỏ Assistant hoàn toàn. Một bản cập nhật âm thầm trên các trang hỗ trợ của họ đã xác nhận rằng việc chuyển đổi người dùng di động sang Gemini sẽ kéo dài đến năm 2026, thay vì hoàn thành vào năm 2025. Thời gian chuyển đổi cho các nền tảng khác như xe hơi có thể cũng sẽ diễn ra chậm rãi tương tự.

Đối với người dùng điện thoại Android, điều này có nghĩa là không mất đi Assistant quen thuộc ngay lập tức. Người dùng vẫn có thể sử dụng nó cho các tác vụ cơ bản như đặt hẹn giờ, gọi điện hay trả lời nhanh các câu hỏi. Nếu muốn trải nghiệm trước, người dùng có thể tải ứng dụng Gemini để thử nghiệm các tính năng mới ngay bây giờ. Cuối cùng, Gemini sẽ trở thành trợ lý mặc định, xử lý các nhiệm vụ hàng ngày và tích hợp dữ liệu từ nhiều ứng dụng khác nhau để cung cấp hỗ trợ thông minh hơn.

Việc trì hoãn này cho thấy Google đang cẩn trọng với sự thay đổi lớn. Việc thay thế một hệ thống đã là nền tảng của Android trong gần mười năm không phải là điều dễ dàng. Điều này yêu cầu phải có thử nghiệm kỹ lưỡng và cải tiến dần dần để đảm bảo hoạt động trên hàng tỷ thiết bị mà không gặp sự cố.

Kế hoạch cuối cùng của Google vẫn không thay đổi: loại bỏ Assistant và tích hợp Gemini vào mọi sản phẩm – máy tính bảng, tai nghe, thiết bị gia đình thông minh và xe hơi. Có khả năng sự chuyển mình sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong nửa đầu năm 2026 khi Gemini trở nên thông minh hơn và được tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái của Google.

Theo Thế Duyệt

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Gemini, Google

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Triển khai quyết liệt, hiệu quả, tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Triển khai quyết liệt, hiệu quả, tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nổi bật

Camera AI phát huy hiệu quả sau 7 ngày vận hành tại Hà Nội

Camera AI phát huy hiệu quả sau 7 ngày vận hành tại Hà Nội Nổi bật

Mất hơn 3 tỷ đồng vì sập bẫy sàn đầu tư giả mạo ngân hàng

Mất hơn 3 tỷ đồng vì sập bẫy sàn đầu tư giả mạo ngân hàng

10:12 , 22/12/2025
AI phát hiện hàng giả trong thương mại điện tử

AI phát hiện hàng giả trong thương mại điện tử

07:18 , 22/12/2025
Cặp vợ chồng vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến

Cặp vợ chồng vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến

17:30 , 21/12/2025
Cấp tốc đào tạo nhân lực cho ngành bán dẫn

Cấp tốc đào tạo nhân lực cho ngành bán dẫn

17:03 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên