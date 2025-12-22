Google trì hoãn việc ra mắt Gemini, Assistant vẫn tiếp tục đồng hành

Dự án lớn của Google nhằm thay thế Google Assistant bằng một phiên bản AI thông minh hơn mang tên Gemini đang gặp phải một số trễ nải. Mặc dù quá trình chuyển đổi vẫn diễn ra, nhưng Google đã xác nhận rằng việc triển khai sẽ kéo dài đến năm 2026, cho phép người dùng tiếp tục sử dụng Assistant cũ trong khi công ty hoàn thiện các tính năng của phiên bản mới.

Vào mùa xuân năm nay, Google đã công bố một tầm nhìn đầy tham vọng nhằm cải cách hoàn toàn cách sử dụng smartphone. Kế hoạch này nhằm chuyển đổi từ một trợ lý giọng nói truyền thống chỉ thực hiện lệnh sang một AI có khả năng lý luận thực sự và hiểu ngữ cảnh sâu sắc. Thông báo ban đầu vào tháng 3 đã gợi ý về một sự “nâng cấp” nhanh chóng cho Gemini trên di động, với việc Assistant cũ sẽ biến mất khỏi các điện thoại Android mới và cửa hàng ứng dụng trong vài tháng tới.

Tuy nhiên, việc đưa Gemini lên di động không chỉ đơn thuần là một cuộc đổi tên. Google xem đây là một bước chuyển mình quan trọng hướng tới trợ giúp cá nhân hóa, sử dụng AI, có khả năng hiểu ngữ điệu tự nhiên và tương tác với các ứng dụng khác trên điện thoại. Gemini được xây dựng trên công nghệ AI sinh tạo mới nhất, cho phép thực hiện các cuộc trò chuyện tự nhiên và đưa ra những câu trả lời phức tạp, điều mà Assistant cũ không thể làm được.

Mặc dù có những tham vọng lớn và một số sản phẩm thử nghiệm đã ra mắt trên Wear OS và Android Auto, Google đã quyết định tạm hoãn. Họ muốn đảm bảo rằng việc chuyển đổi này thực sự “mượt mà” trước khi loại bỏ Assistant hoàn toàn. Một bản cập nhật âm thầm trên các trang hỗ trợ của họ đã xác nhận rằng việc chuyển đổi người dùng di động sang Gemini sẽ kéo dài đến năm 2026, thay vì hoàn thành vào năm 2025. Thời gian chuyển đổi cho các nền tảng khác như xe hơi có thể cũng sẽ diễn ra chậm rãi tương tự.

Đối với người dùng điện thoại Android, điều này có nghĩa là không mất đi Assistant quen thuộc ngay lập tức. Người dùng vẫn có thể sử dụng nó cho các tác vụ cơ bản như đặt hẹn giờ, gọi điện hay trả lời nhanh các câu hỏi. Nếu muốn trải nghiệm trước, người dùng có thể tải ứng dụng Gemini để thử nghiệm các tính năng mới ngay bây giờ. Cuối cùng, Gemini sẽ trở thành trợ lý mặc định, xử lý các nhiệm vụ hàng ngày và tích hợp dữ liệu từ nhiều ứng dụng khác nhau để cung cấp hỗ trợ thông minh hơn.

Việc trì hoãn này cho thấy Google đang cẩn trọng với sự thay đổi lớn. Việc thay thế một hệ thống đã là nền tảng của Android trong gần mười năm không phải là điều dễ dàng. Điều này yêu cầu phải có thử nghiệm kỹ lưỡng và cải tiến dần dần để đảm bảo hoạt động trên hàng tỷ thiết bị mà không gặp sự cố.

Kế hoạch cuối cùng của Google vẫn không thay đổi: loại bỏ Assistant và tích hợp Gemini vào mọi sản phẩm – máy tính bảng, tai nghe, thiết bị gia đình thông minh và xe hơi. Có khả năng sự chuyển mình sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong nửa đầu năm 2026 khi Gemini trở nên thông minh hơn và được tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái của Google.