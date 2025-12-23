Quá thất vọng về Copilot, đích thân CEO Satya Nadella phải lao vào quản lý các dự án AI của Microsoft

CEO Microsoft Satya Nadella đã bắt đầu đích thân quản lý các dự án trí tuệ nhân tạo của công ty sau khi bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về hiệu suất của Copilot - trợ lý AI được kỳ vọng sẽ là vũ khí cạnh tranh chính với Google. Theo báo cáo từ The Information hôm thứ Hai, một email nội bộ tiết lộ Nadella đã phê bình thẳng thừng các kỹ sư rằng công nghệ hiện tại "phần lớn không thực sự hoạt động" và "không thông minh".

Email được gửi đến các kỹ sư Microsoft làm việc trên phiên bản consumer của Copilot sau khi một người quản lý trong chuỗi email chỉ ra tiến trình của Google Gemini trong việc kết nối chatbot với Google Drive. Phản hồi của Nadella cho thấy sự không hài lòng rõ ràng khi ông nói rằng các chương trình của Microsoft để kết nối Copilot với Gmail và Outlook "phần lớn không thực sự hoạt động" và "không thông minh", nhấn mạnh nhu cầu tinh chỉnh nghiêm túc công nghệ cơ bản.

Dù đang là CEO, đích thân ông Nadella đang tham gia quản lý các dự án AI của Microsoft

Theo The Information, vài tháng qua, Nadella đã trở thành "người quản lý sản phẩm có ảnh hưởng nhất" của Microsoft. Vào tháng 9, ông thông báo với nhân viên rằng sẽ ủy quyền một số nhiệm vụ điều hành để tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm AI. Đây là một động thái bất thường khi CEO của một tập đoàn công nghệ khổng lồ phải đích thân lăn xả vào chi tiết kỹ thuật sản phẩm thay vì chỉ đưa ra định hướng chiến lược.

Ông Nadella hiện đang tích cực tham gia vào một kênh Teams nội bộ dành cho khoảng 100 nhân viên kỹ thuật hàng đầu của Microsoft. Theo các nguồn tin, ông đăng bài thường xuyên khi cho rằng các sản phẩm AI đang tụt hậu.

Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi trực tuyến, Nadella còn tổ chức cuộc họp hàng tuần kéo dài một giờ với nhiều nhân viên đó, "chất vấn họ" về công việc theo lời một nguồn tin đã tham dự các cuộc họp này. Ông hiện đang đích thân giám sát kỹ thuật và tuyển dụng - những nhiệm vụ thường được giao cho các cấp quản lý thấp hơn.

"Ông muốn giảm thiểu sự phân tâm để tập trung vào những gì Microsoft cần làm cho AI," S. Somasegar, một nhà quản lý tại Madrona Venture Group và là cựu giám đốc Microsoft cũng như bạn của Nadella, giải thích. Đây là dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình - khi một CEO phải tự mình "xuống hầm máy" thay vì tin tưởng vào hệ thống quản lý hiện có.

Copilot liên tục thất thế trước các đối thủ khác

Áp lực đối với ông Nadella đến từ nhiều phía. Thị phần của Microsoft trong lĩnh vực AI đang bị xói mòn trước các đối thủ cạnh tranh như Google và Cursor. Việc áp dụng Copilot ở các doanh nghiệp cũng diễn ra chậm hơn kỳ vọng, khiến Microsoft phải đối mặt với câu hỏi liệu khoản đầu tư hàng tỷ USD vào OpenAI có thực sự mang lại lợi thế cạnh tranh hay không.

Vài ngày trước, một số báo cáo cho thấy, Microsoft đã phải cắt giảm chỉ tiêu doanh số AI khi các sản phẩm AI của công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút khách hàng, phần lớn là vì người dùng không thấy chúng mang lại giá trị thiết thực nào.

Mặc dù những thách thức này, Microsoft vẫn liên tục đầu tư vào lĩnh vực AI và tìm cách tận dụng công nghệ này trên nhiều lĩnh vực. Công ty gần đây đã nêu rõ quan điểm về AI trong lĩnh vực ngân hàng, lập luận rằng các công ty dịch vụ tài chính đang bước vào giai đoạn quyết định trong việc áp dụng AI.

Việc một CEO phải đích thân quản lý chi tiết sản phẩm có thể vừa xem là dấu hiệu của khó khăn, nhưng cũng cho thấy sự cam kết của công ty. Với ông Nadella, rõ ràng AI không chỉ là một dòng sản phẩm trong nhiều dòng sản phẩm của Microsoft - nó là tương lai của toàn bộ công ty. Và khi tương lai đó bị đe dọa bởi các đối thủ cạnh tranh và sản phẩm chưa đáp ứng kỳ vọng, CEO đã chọn cách lăn xả vào trận địa thay vì chỉ đứng sau hậu trường chỉ đạo.