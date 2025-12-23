BIDV đưa ra cảnh báo khẩn

Theo BIDV, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo đã dàn dựng nhiều kịch bản khác nhau, sử dụng tin nhắn SMS, email, cuộc gọi, mạng xã hội, mã QR hoặc đường link giả mạo để dụ dỗ khách hàng cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV) hoặc mã OTP xác thực. Mục tiêu cuối cùng là liên kết trái phép thẻ của khách hàng vào ví điện tử do kẻ gian kiểm soát, từ đó thực hiện các giao dịch chi tiêu trái phép.

Đáng chú ý, trong một số trường hợp, kẻ gian đã có sẵn thông tin thẻ bị đánh cắp từ trước. Khi đó, chúng chỉ cần lừa khách hàng cung cấp mã OTP để hoàn tất bước xác thực liên kết ví điện tử. Ngay cả khi khách hàng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin thẻ nào, việc để lộ OTP cũng có thể khiến tiền trong tài khoản bị rút sạch trong thời gian rất ngắn.

BIDV nhấn mạnh, OTP xác thực liên kết ví điện tử chính là “chìa khóa” cho phép người khác sử dụng thẻ của khách hàng. Do đó, chỉ một thao tác bất cẩn cũng có thể dẫn tới rủi ro mất tiền nghiêm trọng.

Trước tình trạng này, BIDV khẳng định ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào, dù là qua điện thoại, tin nhắn, email, mạng xã hội hay website. Các tin nhắn SMS hoặc email chứa mã OTP do BIDV gửi luôn ghi rõ mục đích sử dụng, bao gồm cả trường hợp xác thực liên kết ví Apple Pay hoặc Google Pay.

Để chủ động bảo vệ tài sản, BIDV khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện liên kết ví Apple Pay hoặc Google Pay thông qua ứng dụng BIDV Smart Banking hoặc ứng dụng ví điện tử chính chủ trên thiết bị cá nhân. Khách hàng cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn OTP và chỉ nhập mã khi chính mình là người trực tiếp thực hiện thao tác liên kết. Tuyệt đối không cung cấp OTP trong trường hợp không tự khởi tạo yêu cầu hoặc không thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến thẻ.

Bên cạnh đó, BIDV cũng khuyến nghị khách hàng thường xuyên kiểm tra danh sách thiết bị và ví điện tử đã liên kết với thẻ trên ứng dụng BIDV Smart Banking, đồng thời xóa ngay các thiết bị hoặc ví không nhận diện được.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng cần liên hệ ngay Hotline BIDV 1900 9247 (hoạt động 24/7) hoặc chi nhánh BIDV gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngân hàng cho biết sẽ phối hợp xử lý nhanh nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng.