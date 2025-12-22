314 chủ xe máy, ô tô được phát hiện qua camera AI có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông đã đăng tải 135 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông từ 12 giờ ngày 20/12 đến 12 giờ ngày 21/12. Các trường hợp vi phạm được phát hiện qua camera AI, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội, với hơn một nửa là người điều khiển xe mô tô vi phạm.

Cụ thể, Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai từ 12 giờ ngày 20/12 đến 12 giờ ngày 21/12 ghi nhận 11.328 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 78km/h. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 15 trường hợp không thắt dây đai an toàn, đã được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), lực lượng chức năng đã tự động phát hiện 49 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 71 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông - vượt đèn đỏ.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Trước đó, tại nội đô Hà Nội, từ 12 giờ ngày 19/12 đến 12 giờ ngày 20/12, lực lượng Công an đã phát hiện 179 trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, qua trích xuất dữ liệu camera AI tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Cục Cảnh sát Giao thông đã tự động phát hiện 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm vã 123 trường hợp vượt đèn đỏ. Các trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Vi phạm những lỗi trên sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Căn cứ điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Một trường hợp xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông được ghi lại (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Còn căn cứ theo quy định tại điểm k và l, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168 còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Theo khoản 4, Điều 12, người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng.

Ba cách tra cứu phạt nguội ngay tại nhà

Bên cạnh theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, người tham gia giao thông có nhiều cách khác để tra cứu phạt nguội ngay tại nhà. Trong đó, người tham gia giao thông có thể tra cứu thông qua trang web của Cục Cảnh sát Giao thông, ứng dụng VNeTraffic hoặc ứng dụng ZaloPay.

Cụ thể, thông qua trang web của Cục Cảnh sát Giao thông, người dân nhấn vào theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Sau đó, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật và chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Đối với cách tra cứu phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội, lựa chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu thông qua ZaloPay theo các bước sau đây:

Bước 1: Trên ứng dụng Zalo, người dân chọn mục Khám phá, ấn tìm kiếm "ZaloPay" hoặc mở ứng dụng ZaloPay đã cài sẵn trên điện thoại. Nếu chưa có, bạn có thể tải từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) và đăng nhập bằng tài khoản Zalo của mình.

Bước 2: Tìm đến tính năng “Tra cứu phạt nguội” bằng cách chọn mục “Tất cả” trên giao diện chính của ZaloPay. Sau đó, người dân cuộn xuống nhóm “Di chuyển - Giao hàng" và chọn “Tra cứu phạt nguội”.

Bước 3: Chọn loại phương tiện và nhập biển số xe. Sau khi nhập đủ thông tin, người dân nhấn nút “Kiểm tra phạt nguội”.

Bước 4: Hệ thống sẽ xử lý trong vài giây và trả về kết quả nếu có vi phạm. Thông tin hiển thị sẽ bao gồm thời gian và địa điểm xảy ra vi phạm, hình thức vi phạm cụ thể, cơ quan đã ghi nhận và xử lý, trạng thái (đã xử lý hay chưa).