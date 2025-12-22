Đề xuất cho học sinh từ 16 tuổi được học thi giấy phép lái xe, Bộ Xây dựng phản hồi ra sao?

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 1691/UBDNGS15 ngày 28/10/2025 có nội dung: “Đề nghị cho học sinh từ 16 tuổi được học thi giấy phép lái xe, vì thực tế hiện nay các em đã phát triển hơn về thể chất và có nhiều em phải tự chạy xe đi học do nhà xa”.

Sau khi nghiên cứu kiến nghị, Bộ Xây dựng cho biết, pháp luật hiện hành không hạn chế người từ đủ 16 tuổi trở lên tham gia học lái xe. Cụ thể, theo khoản 1, khoản 4 Điều 56 và khoản 1 Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy. Bên cạnh đó, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Thông tư số 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng về đào tạo lái xe cũng không có quy định cấm hoặc hạn chế độ tuổi này trong hoạt động đào tạo.

Tuy nhiên, đối với nội dung sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Bộ Xây dựng khẳng định pháp luật quy định rõ về điều kiện độ tuổi. Theo điểm a và điểm b khoản 1 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giấy phép lái xe hạng A1 được cấp cho người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11kW; giấy phép lái xe hạng A cấp cho người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích trên 125 cm³ hoặc công suất trên 11kW. Đồng thời, điểm b khoản 1 Điều 59 của Luật này quy định, người đủ 18 tuổi trở lên mới được cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A, B1, B, C1.

Bên cạnh các quy định của pháp luật trong nước, Bộ Xây dựng cho biết, vấn đề độ tuổi cấp giấy phép lái xe cũng được đặt ra trong Công ước quốc tế về Giao thông đường bộ năm 1968, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Theo Phụ lục 6 của Công ước, giấy phép lái xe được phân loại theo nhóm phương tiện, trong đó có mô tô và mô tô dung tích không quá 125 cm³. Đáng chú ý, tại điểm b khoản 4 Điều 41 của Công ước quy định, các quốc gia thành viên có thể không công nhận giá trị giấy phép lái xe của người dưới 18 tuổi, qua đó cho thấy Công ước không khuyến khích việc cấp giấy phép lái xe mô tô cho người chưa đủ 18 tuổi.