Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Phát rót 2.700 tỷ đồng đầu tư Khu công nghiệp quy mô hơn 230 ha tại Hưng Yên

22-12-2025 - 17:19 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tập đoàn Hòa Phát vừa được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp số 06 – Giai đoạn 1. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong vòng 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp số 06 - Giai đoạn 1 có quy mô 230,05 ha, do Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp số 6 (thuộc Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát) làm chủ đầu tư, được thực hiện tại địa bàn xã Ân Thi và xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Phối cảnh 3D KCN số 06

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp theo loại hình Khu công nghiệp công nghệ cao, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững của Tập đoàn Hoà Phát. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định cho thuê đất.

Lợi thế nổi bật của Khu công nghiệp là vị trí địa lý chiến lược, nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Quốc lộ 38. Từ đây, hàng hóa có thể dễ dàng luân chuyển đến các trung tâm kinh tế lớn phía Bắc, kết nối nhanh chóng tới cảng biển Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài. Vị trí giao thông thuận tiện giúp Khu công nghiệp số 06 tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp thuê hạ tầng. Cùng với đó, Hòa Phát cam kết đồng hành, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý, kết nối các dịch vụ về hạ tầng thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thuê đất.

Ông Trần Kiên Cường – Giám đốc Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Số 6 cho biết, hiện Công ty đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Dự kiến, Công ty sẽ bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng từ quý III/2026 và sẵn sàng bàn giao mặt bằng trong quý I/2027.

Khu công nghiệp số 06 là dự án hạ tầng công nghiệp mới nhất được phê duyệt của Tập đoàn Hòa Phát. Ngoài ra, Tập đoàn đang đồng thời triển khai hạ tầng KCN Lý Thường Kiệt (Hưng Yên), KCN Hoàng Diệu (Hải Phòng) và KCN Đồng Phúc (Bắc Ninh). Tính đến tháng 12/2025, tổng quỹ đất KCN của Tập đoàn Hòa Phát hiện đạt hơn 2.680 ha.

Các KCN hiện hữu của Tập đoàn Hòa Phát gồm KCN Phố Nối A, KCN Yên Mỹ II (Hưng Yên), KCN Hòa Mạc (Ninh Bình) đều có vị trí địa lý thuận lợi, là điểm đến hấp dẫn của hàng trăm doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN này đạt khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Hóa đơn từ 5 triệu đồng: Thanh toán sai cách, doanh nghiệp tự "tước quyền" khấu trừ thuế

Theo Minh Quân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 100% thủ tục doanh nghiệp trực tuyến trong năm 2025

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 100% thủ tục doanh nghiệp trực tuyến trong năm 2025 Nổi bật

Băn khoăn cách tính thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh

Băn khoăn cách tính thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh Nổi bật

Đột phá "siêu vật liệu" có thể giúp TP. Hồ Chí Minh thoát khỏi ngập lụt, thế giới rầm rộ phát triển

Đột phá "siêu vật liệu" có thể giúp TP. Hồ Chí Minh thoát khỏi ngập lụt, thế giới rầm rộ phát triển

16:40 , 22/12/2025
Đầu tư công: Từ động lực trước mắt đến nền tảng phát triển lâu dài

Đầu tư công: Từ động lực trước mắt đến nền tảng phát triển lâu dài

15:49 , 22/12/2025
Hóa đơn từ 5 triệu đồng: Thanh toán sai cách, doanh nghiệp tự "tước quyền" khấu trừ thuế

Hóa đơn từ 5 triệu đồng: Thanh toán sai cách, doanh nghiệp tự "tước quyền" khấu trừ thuế

15:27 , 22/12/2025
Thưởng Tết 2026: Nơi cao nhất 350 triệu đồng/người

Thưởng Tết 2026: Nơi cao nhất 350 triệu đồng/người

15:03 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên