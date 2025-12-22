Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thưởng Tết 2026: Nơi cao nhất 350 triệu đồng/người

22-12-2025 - 15:03 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nội vụ đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng Tết theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và thông báo cho người lao động biết

Một số địa phương đã công bố kế hoạch thưởng Tết năm 2026 cho người lao động, trong đó mức thưởng cao nhất lên tới 350 triệu đồng/người.

Khánh Hòa: Thưởng Tết cao nhất 350 triệu đồng/người

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khảo sát tại 764 doanh nghiệp, với 62.776 lao động. Kết quả cho thấy, tiền lương bình quân năm 2025 đạt hơn 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Tết Dương lịch 2026, có 476 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng, mức bình quân hơn 2,7 triệu đồng/người; cao nhất 50 triệu đồng/người (thuộc khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước), thấp nhất 500.000 đồng/người.

Với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, có 527 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết. Mức thưởng bình quân hơn 9,4 triệu đồng/người; cao nhất 350 triệu đồng/người (doanh nghiệp FDI); thấp nhất 500.000 đồng/người (thuộc khối doanh nghiệp dân doanh và FDI).

Một số địa phương đã công bố mức thưởng Tết 2026, cao nhất lên đến 350 triệu đồng/người - Ảnh 1.

Được chăm lo Tết chu đáo, người lao động sẽ có thêm động lực để gắn bó và cống hiến cho đơn vị, doanh nghiệp

Cà Mau: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng/người

Tại tỉnh Cà Mau, khoảng 160 đơn vị, doanh nghiệp đã báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2026. Trong năm 2025, mức lương bình quân dao động từ 7,8 – 12 triệu đồng/người/tháng; mức cao nhất 200 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất khoảng 3,4 triệu đồng/người/tháng, cùng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh.

Đối với Tết Dương lịch 2026, có 55 doanh nghiệp (sử dụng hơn 3.470 lao động) dự kiến thưởng Tết, mức bình quân 2 – 9,2 triệu đồng/người; cao nhất gần 37 triệu đồng/người (khối doanh nghiệp dân doanh), thấp nhất 100.000 đồng/người (doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).

Riêng Tết Nguyên đán 2026, gần 120 doanh nghiệp (hơn 24.880 lao động) đã có kế hoạch thưởng, mức bình quân 4,5 – 12,5 triệu đồng/người; cao nhất 200 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người, cùng thuộc doanh nghiệp khối dân doanh, hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.

Bộ Nội vụ yêu cầu doanh nghiệp công khai phương án thưởng

Trước đó, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 10287/BNV-CTL&BHXH, đề nghị các doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng Tết căn cứ kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2025, theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo công khai cho người lao động.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026; tổng hợp, báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 25-12.


'Nóng' thưởng Tết doanh nghiệp


Theo Mai Chi

Người lao động

