Bộ Nội vụ yêu cầu nắm bắt tình hình tiền lương, thưởng Tết 2026 tại doanh nghiệp

27-11-2025 - 16:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2026.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi giám đốc sở nội vụ các tỉnh, thành phố về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị các sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ yêu cầu nắm bắt tình hình tiền lương, thưởng Tết 2026 tại doanh nghiệp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở Nội vụ các tỉnh, thành cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, phải đổi mới, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về lao động, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị sở nội vụ các địa phương thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ lưu ý triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026, không để vụ việc phát sinh kéo dài, lan rộng.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề nghị địa phương hướng dẫn, hỗ trợ chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với chính sách, pháp luật, điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2026.

Bộ Nội vụ đề nghị tổng hợp số liệu và gửi về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25/12.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

