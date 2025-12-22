Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không có lương hưu, đã trên 65 tuổi, cho thuê nhà doanh 500 triệu đồng/năm có được miễn giảm thuế? Chuyên gia giải đáp

22-12-2025 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã đưa ra những giải đáp về vấn đề này của người nộp thuế.

Không có lương hưu, đã trên 65 tuổi, cho thuê nhà doanh 500 triệu đồng/năm có được miễn giảm thuế? Chuyên gia giải đáp- Ảnh 1.

Tại Hội thảo “Giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế: Từ thực tiễn hộ kinh doanh”, một người dân đặt câu hỏi: Hai vợ chồng có hai căn nhà cho thuê, doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm, không có lương hưu và đều trên 65 tuổi thì có phải nộp thuế hay không, và có được giảm trừ gia cảnh hay không?

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, trước đây, theo quy định cũ của Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ kinh doanh bao gồm cả thu nhập từ cho thuê nhà có thể được cộng gộp với thu nhập từ tiền lương, tiền công để xem xét giảm trừ gia cảnh.

Tuy nhiên, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi hiện nay, thu nhập từ kinh doanh, trong đó có thu nhập từ cho thuê nhà, được hạch toán riêng và nộp thuế riêng. Đối với trường hợp hai vợ chồng có nhà cho thuê với doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm thì phải nộp thuế, gồm thuế giá trị gia tăng với mức 5% và thuế thu nhập cá nhân với mức 5%, tổng cộng là 10% trên doanh thu.

Liên quan đến băn khoăn của các hộ, cá nhân kinh doanh về thủ tục nộp thuế, bà Nguyễn Thị Cúc cũng cho biết, trong quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, cơ quan quản lý thuế cho phép trong trường hợp người cho thuê nhà ký hợp đồng với bên thuê, hai bên có thể thỏa thuận việc bên thuê nộp thuế thay.

Theo đó, trong hợp đồng thuê nhà có thể quy định rõ bên thuê sẽ nộp thay toàn bộ số thuế 10%. Ví dụ, trong trường hợp giá thuê là 500–600 triệu đồng thì phần thuế 10% sẽ được tính thêm vào giá thuê, và bên thuê có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền này.

Bà Nguyễn Thị Cúc cho biết thêm, trong trường hợp này, hóa đơn vẫn được chấp nhận là chi phí hợp lý để bên thuê hạch toán chi phí, đồng thời người cho thuê nhà có thể giảm bớt việc trực tiếp đi làm thủ tục nộp thuế, thông qua việc ủy quyền cho bên thuê thực hiện nghĩa vụ thuế thay.


Theo Kỳ Thư

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 100% thủ tục doanh nghiệp trực tuyến trong năm 2025

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 100% thủ tục doanh nghiệp trực tuyến trong năm 2025 Nổi bật

Băn khoăn cách tính thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh

Băn khoăn cách tính thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh Nổi bật

Ngắm các vị trí đặt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Ngắm các vị trí đặt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

14:20 , 22/12/2025
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ không còn phải nộp loại thuế này từ 1/1/2026

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ không còn phải nộp loại thuế này từ 1/1/2026

13:55 , 22/12/2025
Thủ tướng trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tướng trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

13:52 , 22/12/2025
Cục Thuế khuyến cáo các hộ, cá nhân kinh doanh cần làm ngay việc này để tránh bị truy thu thuế, xử phạt hành chính về kê khai

Cục Thuế khuyến cáo các hộ, cá nhân kinh doanh cần làm ngay việc này để tránh bị truy thu thuế, xử phạt hành chính về kê khai

12:55 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên