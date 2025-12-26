Hơn 18.300 hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Ảnh minh họa.

Hơn 18.300 hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán đã tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai trước thời hạn; trên 3.200 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp; cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận đầy đủ thông tin và sẵn sàng thực hiện kê khai thuế từ ngày 1/1/2026.

Đây là những kết quả nổi bật của chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, được Cục Thuế thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác Thuế 2025 và tổng kết chiến dịch, tổ chức chiều 24/12.

Theo Cục Thuế, triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” của Bộ Tài chính, Cục Thuế đã tham mưu Bộ có văn bản gửi Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế các cấp đồng loạt triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” tập trung tuyên truyền, hỗ trợ để hộ kinh doanh nắm bắt đầy đủ quy định, quy trình thực hiện.

Trong quá trình triển khai, ngành thuế đã thiết lập đường dây nóng trực 24/7 để giải đáp vướng mắc; gửi thư ngỏ tới các hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế, doanh nghiệp kế toán, kiểm toán kêu gọi tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí; đồng thời vận động các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ miễn phí hoặc giảm giá phần mềm cho hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi.

Song song với tuyên truyền, hỗ trợ, ngành thuế tập trung phát triển, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hệ thống quản lý điện tử, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, bảo đảm các thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế được thực hiện thuận lợi theo phương thức điện tử. Cục Thuế cũng triển khai Cổng trải nghiệm dành riêng cho hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế thao tác thử, làm quen với hệ thống trước khi chính thức áp dụng.

Ngay từ đầu năm 2025, Cục Thuế đã ban hành Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuyển từ cơ chế khoán sang tự tính, tự khai, tự nộp, quản lý bằng dữ liệu tập trung, mở rộng diện bao quát đối tượng và tăng cường kiểm đếm tiến độ triển khai. Đồng thời, tham mưu Bộ Tài chính có văn bản phối hợp với các địa phương và Bộ Công an trong quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Kết quả, ước thu từ khu vực hộ kinh doanh năm 2025 đạt 32.840 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm 2024 và tăng gần 65,2% so với năm 2023, phản ánh rõ hiệu quả của việc chuẩn hóa dữ liệu, áp dụng hóa đơn điện tử và chống thất thu thuế.