Khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc tăng cao dịp cuối năm

Trung bình mỗi ngày, Phú Quốc đón khoảng 100 chuyến bay, trong đó gần một nửa là các chuyến bay quốc tế với hàng nghìn lượt khách. Với khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên và hệ thống vui chơi, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, Phú Quốc ước đón hơn 8,1 triệu lượt khách năm nay, trong đó khách quốc tế gần 2 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 44 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ.

Mới đây, Đảo ngọc Phú Quốc là đại diện duy nhất của Đông Nam Á, cùng Big Sky của Mỹ, Okinawa của Nhật Bản và Sardinia của Ý được chọn là điểm đến nổi bật. Xếp hạng được công bố theo báo cáo do Expedia, Hotels.com và Vrbo công bố, dựa trên hơn 24.000 lượt tìm kiếm của du khách quốc tế.

Theo chuyên gia du lịch Melanie Fish của Expedia Group, Phú Quốc ngày càng thu hút du khách nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, hệ sinh thái biển phong phú cùng sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường.

Trong những năm gần đây, Phú Quốc hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững, giúp đảo ngọc khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu khu vực cho cả khách nghỉ dưỡng lẫn du khách ưa khám phá.

Với 150 km đường bờ biển, Phú Quốc sở hữu những bãi tắm đẹp bậc nhất như Bãi Dài, Gành Dầu, Bãi Thơm, cùng khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, nơi du khách có thể hòa mình vào rừng nhiệt đới, thác nước và hệ động thực vật phong phú – một trong những giá trị cốt lõi giúp Phú Quốc khác biệt với các điểm đến trong khu vực.

Sự ghi nhận từ các chuyên trang du lịch quốc tế là minh chứng cho vị thế ngày càng vững chắc của Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới, mở ra triển vọng bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.