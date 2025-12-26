Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 2026, thêm 3 trường hợp bị thu hồi, huỷ hộ chiếu

26-12-2025 - 08:35 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quy định về hộ chiếu sẽ có thêm 3 trường hợp bị thu hồi, huỷ giá trị sử dụng, vì thế người dân phải đặc biệt lưu ý để tránh rơi vào tình huống bị động khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung đã có thêm 3 trường hợp bị thu hồi hoặc huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu từ 1/7/2026, người dân cần đặc biệt lưu ý.

Cụ thể, theo thông tin từ Tuổi Trẻ, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, với thời điểm có hiệu lực từ 1/7/2026. Trong số này, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có nhiều điều chỉnh đáng chú ý, đặc biệt là các quy định liên quan đến việc thu hồi, huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu.

Theo đó, luật mới đã bổ sung thêm 3 trường hợp công dân có thể bị thu hồi hoặc huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu, bao gồm:

- Thứ nhất, huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông còn thời hạn trong trường hợp công dân đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới.

- Thứ hai, thu hồi, huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu của người đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu.

- Thứ ba, huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Trước khi luật sửa đổi có hiệu lực, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã quy định 4 trường hợp thu hồi hoặc huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu, gồm:

- Huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất, hoặc trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không đến nhận và cũng không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận.

- Thu hồi, huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị huỷ bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Thu hồi, huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn trong trường hợp người được cấp không còn thuộc đối tượng được sử dụng các loại hộ chiếu này.

- Thu hồi, huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người đang chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh theo các khoản tương ứng của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Với việc bổ sung thêm các trường hợp mới, tổng số tình huống có thể dẫn đến việc thu hồi hoặc huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu đã được mở rộng đáng kể. Do đó, việc nắm rõ quy định pháp luật, kiểm tra kỹ thông tin trên hộ chiếu sau khi được cấp, cũng như chủ động làm thủ tục cấp đổi khi có thay đổi hoặc sai sót là điều cần thiết, nhất là trong bối cảnh nhu cầu xuất nhập cảnh, du lịch hay làm việc tại nước ngoài ngày càng tăng.

Việc hiểu đúng và đủ các quy định mới không chỉ giúp công dân tránh những rắc rối không đáng có khi làm thủ tục xuất cảnh, mà còn góp phần đảm bảo quyền lợi và sự chủ động trong các kế hoạch đi lại từ năm 2026 trở đi.

Châu Anh

