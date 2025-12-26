Trong 10 năm, kinh tế Việt Nam ghi nhận con số 5.520 tỷ USD

Mới đây, Cục Hải quan đã tổ chức Lễ ghi nhận dấu mốc tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam cán mốc 900 tỷ USD và Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong vòng một thập kỷ qua (2015–2024), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng 5.520 tỷ USD. Tính đến năm 2024, trị giá xuất nhập khẩu đã tăng lên 786 tỷ USD, cao gấp 2,4 lần (tương đương 458 tỷ USD) so với 10 năm trước.

Tính đến ngày 22 - 26/12/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước dự kiến chạm mốc 900 tỷ USD. Luỹ kế cả năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 920 tỷ USD, tăng 16,9% so với năm 2024, tương ứng mức tăng hơn 133 tỷ USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước tính đạt 470,59 tỷ USD, tăng 15,9%; còn trị giá nhập khẩu ước tính đạt 449,41 tỷ USD; tăng 18% .

Đáng chú ý, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của khối FDI dự kiến lần đầu tiên vượt mốc 600 tỷ USD trong năm 2025, đạt kỷ lục khoảng 663 tỷ USD, tăng tới 25% so với năm trước và chiếm tỷ trọng 72% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Do đó, xuất nhập khẩu của khối các doanh nghiệp FDI dự kiến đóng góp tới 99% vào tăng xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Xét về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, Cục Hải quan ước tính 36/45 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong năm 2025. Trong đó, có 8 nhóm hàng ghi nhận giá trị xuất khẩu vượt 10 tỷ USD, với tổng kim ngạch khoảng 319 tỷ USD, chiếm 68% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.

Cụ thể, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với kim ngạch ước đạt gần 400 tỷ USD, tăng 16,6% so với năm trước và chiếm hơn 85% tổng xuất khẩu. Xuất khẩu nông, thủy sản đạt khoảng 44,46 tỷ USD, tăng 14,1%, chiếm 9,5%, trong khi nhóm nhiên liệu, khoáng sản chỉ đóng góp khoảng 1% tổng kim ngạch cả nước.

Ở chiều nhập khẩu, ghi nhận tới 49/53 nhóm hàng đạt trị giá trên 1 tỷ USD trong năm 2025. Trong đó, 8 nhóm hàng nhập khẩu vượt mốc 10 tỷ USD, với tổng trị giá khoảng 281 tỷ USD, tương đương 63% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Theo Cục Hải quan, nhập khẩu chủ yếu tập trung vào các mặt hàng phục vụ sản xuất như máy vi tính, điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may – da giày, sắt thép và kim loại, đồng thời ghi nhận xu hướng gia tăng nhập khẩu hàng tiêu dùng, đặc biệt là ô tô.