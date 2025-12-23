Tài khoản lẫn giao dịch chuyển khoản từ đầu năm, chủ hộ kinh doanh không nhớ rõ và bị phạt 3 triệu/hóa đơn vi phạm: Phó Trưởng Thuế Hà Nội nói gì?

Tại hội thảo "Giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế: Từ thực tiễn hộ kinh doanh" được tổ chức ngày 16/12, đại diện một hộ kinh doanh đã từ câu chuyện của mình để đưa ra đề xuất với cơ quan Thuế trong việc hỗ trợ thực hiện kê khai dễ dàng hơn sau khi xóa bỏ thuế khoán.

Theo chia sẻ tại hội thảo, hộ kinh doanh nông sản này đã thực hiện kê khai từ 2022, hàng năm, chủ hộ thuê kế toán, làm 7 sổ theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC. Hàng năm, hộ nộp sổ cho cán bộ thuế quản lý kiểm tra, cán bộ nhận sổ và trả lại như bình thường.

Đến tháng 10 năm ngoái, hộ kinh doanh nhận được thông báo kiểm tra. Do bộ phận phụ trách thuế hộ kinh doanh chưa có chức năng kiểm tra nên nhiệm vụ được chuyển sang phòng kiểm tra doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, cán bộ yêu cầu hộ này phải lập sổ sách kế toán gấp và cung cấp đầy đủ mọi sao kê tài khoản.

Cơ quan cho thời hạn để hộ kinh doanh cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng. Trong quá trình làm việc, hộ kinh doanh nông sản được hướng dẫn lập sổ sách kế toán gấp cho 3 quý đầu tiên, thay vì lập theo năm như trước đó.

Các hộ kinh doanh mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn khi chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai (Ảnh: Internet)

“Bình thường, chúng tôi sẽ lập sổ sách theo năm. Tuy nhiên, khi được yêu cầu làm sổ gấp, tôi chưa được hướng dẫn là phải có tài khoản ngân hàng riêng, nên trong tài khoản có lẫn một số khoản chuyển tiền từ đầu năm mà tôi không còn nhớ rõ. Sau đó, tôi bị quy hai khoản, một khoản hơn 5 triệu đồng và một khoản hơn 2 triệu đồng do không xuất hóa đơn đúng thời điểm và không khớp được sổ sách vì thực tế tôi không nhớ các khoản đó là gì. Tôi đã phải nộp phạt 3 triệu đồng cho một hóa đơn vi phạm”, đại diện chủ hộ kinh doanh nông sản chia sẻ.

Với câu chuyện trên, vị chủ hộ này đề xuất các hộ, cá nhân kinh doanh khi chuyển lên hình thức kê khai sẽ được hướng dẫn làm sổ sách một cách đơn giản, rõ ràng hơn. Theo chia sẻ của chủ hộ - một người học về tài chính nhưng không học về kế toán, bản thân mình xem sổ sách đôi lúc không thể rõ hết những phần sai trong đó.

“Các cán bộ thuế đã rất cố gắng hỗ trợ các hộ kinh doanh, hướng dẫn chúng tôi phải làm như thế nào, giấy tờ ra sao. Nhưng tôi cũng muốn đề xuất, khi có quy định mới thì sẽ có những thông báo cập nhật gửi tới các hộ kinh doanh”, vị chủ hộ nói.

Với câu chuyện cùng đề xuất này, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội đã có những chia sẻ về quá trình chuyển đổi số trong ngành thuế. Theo ông, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra từ trước đến nay, và mạnh mẽ nhất là từ năm 2024 đến hiện tại. Trước đó, quá trình chuyển đổi này chúng ta chưa thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ như vậy.

Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế Hà Nội chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: KiotViet)

Ông Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh các hộ, cá nhân kinh doanh đang thực hiện ghi chép giao dịch theo sổ tay, tức hình thức thủ công, điều này đôi lúc sẽ không được tự động hóa, thiếu đi những đối soát tự động. Với vấn đề này, đã có rất nhiều giải pháp của các các nhà cung cấp về kế toán rất tiện ích, giúp người dân tránh sai sót trong việc ghi chép sổ sách.

Điển hình, có những doanh nghiệp đã cung cấp các giải pháp về hóa đơn điện tử. Khi doanh nghiệp bán hàng cho hộ kinh doanh, dữ liệu hóa đơn đã được cơ quan thuế ghi nhận và có thể tự động tích hợp vào hệ thống sổ sách của hộ kinh doanh. Khi đó, hộ kinh doanh chỉ cần xác nhận đã nhập kho thì hệ thống sẽ tự động được hạch toán.

Ở chiều ngược lại, khi hộ kinh doanh bán hàng và thực hiện thanh toán qua ngân hàng hoặc quét mã để lập hóa đơn điện tử, toàn bộ giao dịch cũng được ghi nhận tự động và gửi đến cơ quan Thuế.

Về phía cơ quan Thuế, trong dự thảo, khi các hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan Thuế hỗ trợ kê khai, khi toàn bộ các dữ liệu hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn và phát sinh doanh thu, cơ quan sẽ lập tờ khai dự kiến và gửi cho hộ kinh doanh để rà soát, xác nhận.

Quá trình chuyển đổi số của ngành thuế cũng được ông Minh nhấn mạnh qua việc hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile. Hệ thống này tổng hợp toàn bộ dữ liệu, đề nghị cá nhân xác nhận thông tin thu nhập, sau đó việc hoàn thuế được xử lý tự động, không cần sự can thiệp trực tiếp của công chức thuế.