Doanh nghiệp băn khoăn việc "công văn gửi đi gửi lại" mà không rõ thời gian trả lời: Lãnh đạo Thuế TP.HCM nói gì?

Ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP.HCM

Mới đây, Thuế TP.HCM và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố lần thứ 269: Chuyên đề giải đáp khó khăn, vướng mắc về quyết toán thuế và một số lưu ý về chính sách thuế.

Tại hội nghị, đại diện một doanh nghiệp băn khoăn: Doanh nghiệp đã gửi rất nhiều công văn, mỗi công văn gửi rất nhiều lần, sau rất nhiều tháng mình mới nhận được phản hồi của cơ quan thuế. Vậy có cách nào hỗ trợ doanh nghiệp không? Ví dụ khi gửi một văn bản sẽ có số để theo dõi, có thể 5–6 tháng sau trả lời nhưng phải có thời gian chính xác. Hiện tại, doanh nghiệp thấy không nhận được phản hồi thì 1 tháng sau lại gửi lại, mất thời gian của cả hai bên. Cơ quan thuế nhận cũng mất thời gian ghi nhận, doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị và cứ phải gửi hồ sơ liên tục như vậy. Đề xuất cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời và hiệu quả hơn.

Giải đáp thắc mắc trên, ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP.HCM, cho biết trong quá trình thực thi rất thấu hiểu được vấn đề này. Do vậy, ngành thuế trong thời gian qua luôn đổi mới và chuyển đổi mô hình chức năng sang quản lý đối tượng kết hợp theo chức năng.

Thời gian vừa qua, Thuế TP.HCM đã có cán bộ quản lý trực tiếp đối với các doanh nghiệp. Các câu hỏi cũng như vướng mắc của doanh nghiệp đều có cán bộ chuyên trách.

"Đề nghị doanh nghiệp thời gian tới khi gửi câu hỏi, đồng thời chia sẻ cho cán bộ chuyên trách và phòng nơi quản lý doanh nghiệp sẽ trả lời trực tiếp. Điều này sẽ thay đổi việc trước đây khi gửi đến cơ quan thuế phải chờ phân qua rất nhiều chức năng khác nhau, dẫn đến việc theo dõi và hỗ trợ doanh nghiệp không kịp thời. Chúng tôi đã chuyển đổi mô hình, có các phòng chuyên môn và cán bộ quản lý doanh nghiệp trực tiếp, sau này sẽ theo dõi và sát sao việc trả lời", ông Hiển thông tin.

Phó trưởng Thuế TP.HCM nhấn mạnh doanh nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý hoặc gửi văn bản đến cơ quan thuế sẽ được trả lời nhanh chóng. Cơ quan này cũng đã có văn bản thông báo đến từng người nộp thuế để biết doanh nghiệp mình thuộc cán bộ nào quản lý và thuộc phòng nào. Do vậy, doanh nghiệp có thể phối hợp với cán bộ quản lý và phòng quản lý để được giải đáp.

Một doanh nghiệp khác đặt vấn đề: 2025 là năm có nhiều nghị định, thông tư và luật thay đổi, được ban hành với số lượng lớn. Doanh nghiệp có cập nhật, tìm hiểu, nhưng vẫn lo lắng về việc tiếp cận thông tin và áp dụng các quy định mới so với quy định cũ có phần hạn chế.

Doanh nghiệp đề xuất cơ quan thuế có kênh hỗ trợ doanh nghiệp, tổng hợp những điểm mới thay đổi so với điểm cũ, để doanh nghiệp có thể cập nhật kịp thời và thực hiện đúng các quy định do cơ quan thuế ban hành.

Trả lời vấn đề trên, ông Lê Quốc Tuấn, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế, Thuế TP.HCM thông tin, vừa qua, Thuế TP.HCM đã khai trương trang web riêng. Ngoài trang web của Cục Thuế hiện nay, Thuế TP.HCM đã có trang web với tên miền https://hcmtax.gov.vn/.

Tại đây, cơ quan thuế sẽ cập nhật các chính sách mới, đồng thời có hỗ trợ công cụ chatbot để doanh nghiệp trao đổi. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng hỗ trợ qua các kênh như fanpage, xây dựng các video clip tuyên truyền về chính sách thuế mới.

"Đúng như doanh nghiệp đã trình bày, trong thời gian qua, chính sách thuế có nhiều thay đổi, với nhiều nghị định, thông tư và luật được ban hành. Do đó, chúng tôi ghi nhận ý kiến và sẽ xây dựng thêm nhiều ấn phẩm hơn nữa để gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, giúp việc nắm bắt và thực thi pháp luật được sâu hơn, chặt chẽ hơn", ông Tuấn cho hay.