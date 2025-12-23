Thưởng Tết 2026: Xuất hiện mức thưởng 350 triệu đồng/người

Ảnh minh họa.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026 tại 764 doanh nghiệp được khảo sát với hơn 62.000 người lao động trên địa bàn tỉnh này.

Kết quả cho thấy, tiền lương bình quân năm 2025 đạt hơn 12,8 triệu đồng/người/tháng. Đối với Tết Dương lịch 2026, có 476 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng, mức bình quân hơn 2,7 triệu đồng/người; cao nhất 50 triệu đồng/người (thuộc khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước), thấp nhất 500.000 đồng/người.

Với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, có 527 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết. Mức thưởng bình quân hơn 9,4 triệu đồng/người; cao nhất 350 triệu đồng/người (doanh nghiệp FDI); thấp nhất 500.000 đồng/người (thuộc khối doanh nghiệp dân doanh và FDI).

Tại tỉnh Cà Mau, khoảng 160 đơn vị, doanh nghiệp cũng đã báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2026. Trong năm 2025, mức lương bình quân dao động từ 7,8 – 12 triệu đồng/người/tháng; mức cao nhất 200 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất khoảng 3,4 triệu đồng/người/tháng, cùng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh.

Đối với Tết Dương lịch 2026, có 55 doanh nghiệp (sử dụng hơn 3.470 lao động) dự kiến thưởng Tết, mức bình quân 2 – 9,2 triệu đồng/người; cao nhất gần 37 triệu đồng/người (khối doanh nghiệp dân doanh), thấp nhất 100.000 đồng/người (doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).

Riêng Tết Nguyên đán 2026, gần 120 doanh nghiệp (hơn 24.880 lao động) đã có kế hoạch thưởng, mức bình quân 4,5 – 12,5 triệu đồng/người; cao nhất 200 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người, cùng thuộc doanh nghiệp khối dân doanh, hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.

Đối với người lao động, Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thưởng là khoản tiền, tài sản hoặc hình thức khác do người sử dụng lao động quyết định, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do doanh nghiệp ban hành và phải được công bố công khai tại nơi làm việc, sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có).

Theo đó, thưởng Tết Nguyên đán 2026 không phải là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp. Việc có thưởng hay không, mức thưởng và hình thức thưởng phụ thuộc vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như kết quả làm việc của người lao động trong năm. Doanh nghiệp cũng không bắt buộc phải thưởng bằng tiền mặt, mà có thể thưởng bằng tài sản hoặc hình thức khác, miễn được quy định rõ ràng, minh bạch trong quy chế thưởng.