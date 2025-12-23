Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kiến nghị người đủ 60 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

23-12-2025 - 11:08 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ chính sách để người từ đủ 60 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.

Bộ Y tế cho biết đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, cử tri tỉnh này phản ánh: Theo quy định hiện hành, người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Trên cơ sở đó, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ chính sách để người từ đủ 60 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng, tương tự các nhóm đối tượng đang hưởng chế độ theo khoản 1 Điều 21 Luật BHXH năm 2024.

Sau khi nghiên cứu kiến nghị và rà soát các quy định liên quan, Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Chính phủ đã nhiều lần ban hành các văn bản hạ độ tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.

Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 tiếp tục giảm độ tuổi xuống còn 85 tuổi. Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi, giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội xuống còn từ đủ 80 tuổi đối với người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội của nhà nước.

Ngày 15/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, mở rộng thêm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Ngày 30/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó từ ngày 01/7/2025, người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đặc biệt, với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì độ tuổi chỉ cần từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi.

Việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội đối với người cao tuổi thời gian qua là nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước, trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác an sinh xã hội.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng để phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi trong thời gian tới./.

PV

Chinhphu.vn

