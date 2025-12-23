Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/1/2026: Mức lương tối thiểu ở Hà Nội là 22.700 - 25.500 đồng/giờ

23-12-2025 - 09:01 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ 1/1/2026: Mức lương tối thiểu ở Hà Nội là 22.700 - 25.500 đồng/giờ

Các xã, phường của Hà Nội thuộc vùng I và vùng II, và người lao động tùy địa bàn sẽ được hưởng mức lương tối thiểu theo vùng I, vùng II.

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP và Điều 3 của Nghị định 290 quy định về danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 01/1/2026, đối với thành phố Hà Nội có các vùng như sau:

Các xã, phường của Hà Nội thuộc vùng I và vùng II, và người lao động tùy địa bàn sẽ được hưởng mức lương tối thiểu theo vùng I, vùng II.

Vùng

Địa bàn (xã/phường)

Mức lương tối thiểu tháng (đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ (đồng/giờ)

Vùng I

Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hoà, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Chương Mỹ, Sơn Tây, Tùng Thiện và các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân, Phú Xuyên, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hoà Phú, Quảng Bị, Yên Bài, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hoà Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Hoài Đức, Dương Hoà, Sơn Đồng, An Khánh, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Ô Diên, Liên Minh.

5.310.000

25.500

Vùng II

gồm các xã, phường còn lại.

4.730.000

22.700

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng ở Thủ đô Hà Nội từ 01/01/2026 được quy định như sau:

- Đối với các phường thuộc vùng I thì mức lương tối thiểu vùng là 5.310.000 đồng/tháng.

- Đối với các xã, phường thuộc vùng II thì mức lương tối thiểu vùng là 4.730.000 đồng/tháng.

Còn mức lương tối thiểu giờ ở Hà Nội từ 01/01/2026 được quy định như sau:

- Mức lương tối thiểu giờ các phường ở Hà Nội thuộc vùng 1 là 25.500 đồng/giờ.

- Mức lương tối thiểu giờ của các xã, phường ở Hà Nội thuộc vùng 2 là 22.700 đồng/giờ.

Theo Điều 3 Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động như sau:

- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

- Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

- Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.


Anh Nhi

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đâu là lý do gần 1,7 triệu người Việt Nam rời khỏi Đồng bằng sông Cửu Long 10 năm qua?

Đâu là lý do gần 1,7 triệu người Việt Nam rời khỏi Đồng bằng sông Cửu Long 10 năm qua? Nổi bật

Băn khoăn cách tính thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh

Băn khoăn cách tính thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh Nổi bật

Đề xuất mới mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông

Đề xuất mới mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông

08:47 , 23/12/2025
Chính thức khởi công dự án hơn 4.600 tỷ dài 13 km, Hà Nội thực hiện trách nhiệm với lịch sử

Chính thức khởi công dự án hơn 4.600 tỷ dài 13 km, Hà Nội thực hiện trách nhiệm với lịch sử

20:57 , 22/12/2025
CHKQT Gia Bình: Minh bạch cao và hiệu quả, khối tư nhân tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách dự án hạ tầng lớn

CHKQT Gia Bình: Minh bạch cao và hiệu quả, khối tư nhân tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách dự án hạ tầng lớn

18:12 , 22/12/2025
314 chủ xe máy, ô tô được phát hiện qua camera AI có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

314 chủ xe máy, ô tô được phát hiện qua camera AI có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

17:59 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên