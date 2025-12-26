Hàng không, du lịch khẩn trương đổi lịch đón khách dịp Tết Dương lịch 2026

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, do phương án nghỉ Tết Dương lịch được công bố muộn, nhiều người buộc phải điều chỉnh kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ. Chị Minh Thủy (ngụ TPHCM) cho hay do vừa có thông tin nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày nên cả nhà chị không kịp đi tour nước ngoài. Đổi lại, chị sẽ cho cả nhà đi du lịch trong nước khi các con được nghỉ học.

"Kế hoạch ban đầu của cả nhà là vui chơi tại TPHCM khi Tết trùng vào ngày trong tuần, nay kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, tôi tính đưa cả nhà đi vùng biển ở Vũng Tàu hoặc Hồ Tràm" – chị Thủy kể.

Với các hãng hàng không, thông tin từ Vietnam Airlines cho biết dự kiến tăng số chuyến bay phục vụ Tết Dương lịch lên khoảng 267 chuyến, tương đương khoảng 45.000 chỗ để đáp ứng nhu cầu đi du lịch, thăm thân của người dân.

Suối Tiên dự kiến đón khách dịp Tết tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái

Trao đổi với phóng viên trưa 26-12, lãnh đạo một số công ty du lịch cho hay do lịch thay đổi muộn nên chỉ tăng cường thêm dịch vụ lẻ như vé máy bay, khách sạn, trong khi tour trọn gói không chuẩn bị kịp.

Phó tổng giám đốc một công ty du lịch ở TPHCM nói công ty vừa nhận được thông tin kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 4 ngày, trong khi các sản phẩm du lịch, tour trọn gói ở các điểm đến trong nước và nước ngoài đã được đặt từ nhiều tháng trước.

"Tour nước ngoài cần visa thời điểm này đã khóa sổ, tour trong khu vực không cần visa cũng đã chốt phần lớn dịch vụ. Công ty chỉ mở bán thêm vé máy bay, khách sạn và một số dịch vụ lẻ… Tăng ngày nghỉ chủ yếu người dân sẽ về quê, đi chơi tự túc điểm gần' – lãnh đạo công ty này nêu.

Giám đốc một công ty du lịch khác nhận định những kỳ nghỉ 3-4 ngày trở lên sẽ giúp kích cầu du lịch khi người dân lên kế hoạch đi chơi. Có điều, kiến nghị thông tin về kỳ nghỉ sớm hơn để giúp người dân và doanh nghiệp chuẩn bị sớm, lên kế hoạch trước. Khi đó, du lịch sẽ hưởng lợi nhiều hơn.

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch, người dân và du khách có thể trải nghiệm check-in ở đảo hoa đào đang nở rộ tại xã Mường Păng, tỉnh Điện Biên. Trong ảnh: hoa đào nợ nở rộ thu hút du khách ở check-in những ngày cuối năm.

Trong khi đó, đại diện Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, kế hoạch phục vụ du khách dịp Tết Dương lịch 2026 đã được điểm đến này chủ động xây dựng từ rất sớm, trước khoảng 2 tháng.

Ngay từ thời điểm đó, Ban lãnh đạo Suối Tiên đã xác định rõ phương án tổ chức chuỗi hoạt động xuyên suốt 4 ngày (từ 1-1 đến hết 4-1-2026), đồng thời chuẩn bị đầy đủ các kịch bản vận hành phù hợp với kỳ vọng mức tăng trưởng lượng khách dự kiến đạt 30% so với cùng kỳ năm 2025.

"Khi Chính phủ chính thức thông qua phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục, Suối Tiên đã chủ động, sẵn sàng kích hoạt toàn bộ kế hoạch đã xây dựng. Hiện Suối Tiên đã sẵn sàng mọi nguồn lực để đón khách, bao gồm tăng cường nhân sự phục vụ, rà soát hệ thống trò chơi - dịch vụ, chuẩn bị phương án phân luồng khách, đảm bảo an toàn - vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng trải nghiệm trong suốt kỳ nghỉ lễ" – đại diện Suối Tiên nói.

Nếu không đi chơi xa, người dân ở TPHCM có thể tới Thảo Cầm Viên những ngày nghỉ Tết Dương lịch hòa vào không khí trong lành giữa lòng thành phố



