Trả lương từ 5 triệu đồng bằng tiền mặt có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp? Cơ quan thuế giải đáp

Theo phản ánh của Tổng Công ty TM Quảng Trị (địa chỉ: 01 Phan Bội Châu, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), căn cứ Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 quy định và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại tiết c, khoản 1, Điều 9 có quy định: khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.

Doanh nghiệp đặt câu hỏi: trường hợp chi trả lương cho người lao động bằng tiền mặt hoặc hiện vật (không thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định), với mức lương trên 5 triệu đồng/người/lần chi trả, thì khoản chi này có được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Trả lời nội dung trên, cơ quan thuế dẫn chiếu, tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 (áp dụng kể từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Điều 9. Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ quy định tại Điều 10 của Nghị định này, doanh nghiệp được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện tại các điểm a, b và c sau đây:

c) Khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chi trả tiền lương cho người lao động của doanh nghiệp từng lần từ 05 triệu đồng trở lên mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

