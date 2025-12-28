Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mức thưởng Tết cao nhất tại Đà Nẵng là hơn 368 triệu đồng

28-12-2025 - 15:48 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng mới đây đã công bố báo cáo về tình hình tiền lương và thưởng Tết năm 2026.

Mức thưởng Tết cao nhất tại Đà Nẵng là hơn 368 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tổng hợp từ 175 doanh nghiệp, mức thưởng cao nhất thành phố là 368,2 triệu đồng, thuộc về nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Năm ngoái, mức cao nhất là 700 triệu đồng, thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

Cụ thể, khối doanh nghiệp FDI dẫn đầu cả mức thưởng Tết Dương lịch lẫn Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ở khối này, mức thưởng cao nhất Tết Dương lịch đạt hơn 140 triệu đồng; còn Tết Nguyên đán đạt là 368,2 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng thấp nhất tại khối này chỉ từ 50.000 - 150.000 đồng.

Xếp thứ hai là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất đạt 281 triệu đồng. Đây cũng là khối có mức thưởng bình quân khả quan nhất thành phố, đạt 11,3 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất ở nhóm này là 150.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, sự chênh lệch cũng rất lớn khi mức thưởng Tết Bính Ngọ cao nhất là 220 triệu đồng, trong khi Tết Dương lịch chỉ là 20,4 triệu đồng. Mức thấp nhất ghi nhận là 100.000 đồng.

Riêng các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng ổn định và ít chênh lệch nhất. Thưởng Tết Dương lịch cao nhất đạt 35 triệu đồng và Tết Nguyên đán đạt 40 triệu đồng. Mức thấp nhất tại khối này khá cao so với mặt bằng chung, Tết Dương lịch thấp nhất là 1,9 triệu đồng và Tết Nguyên đán là 5 triệu đồng.

Theo quy định hiện hành, tiền thưởng do doanh nghiệp quyết định dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng được doanh nghiệp ban hành, công khai sau khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động.

Theo Minh Tú

VTV

Tết

