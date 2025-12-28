Thông tin mới về bảo hiểm y tế tất cả người dân cần biết

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 9156/BYT-VPB, trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế.

Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị xem xét cho phép khám, chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế mà không cần thủ tục chuyển tuyến. Cùng với đó, cử tri cũng đề nghị bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế, đồng thời bảo đảm đủ thuốc, nhất là tại các trạm y tế xã.

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế cho biết việc phân tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thiết lập nhằm bảo đảm người bệnh được điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe. Trên cơ sở đó, những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến cơ sở sẽ được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Cách thức này không chỉ góp phần giảm quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên mà còn hạn chế tình trạng nằm ghép, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Ngoài ra, chính sách thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được triển khai từ năm 2016. Đến nay, người tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước đã được thông tuyến toàn quốc ở cấp huyện và cấp tỉnh. Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc thiểu số và người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được phép khám, chữa bệnh nội trú trực tiếp tại các bệnh viện tuyến Trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2025, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó, danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm đã được quy định, cho phép người tham gia bảo hiểm y tế mắc các bệnh này được thông tuyến trực tiếp lên các bệnh viện Trung ương mà không cần thực hiện thủ tục cấp giấy chuyển tuyến.

Liên quan đến kiến nghị về danh mục thuốc, Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng. Đối với thuốc tân dược, Thông tư số 20/2022/TT-BYT quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu đã ban hành 1.037 hoạt chất thuộc 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu, trong đó có 76 hoạt chất thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục này được xây dựng theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại, qua đó tạo điều kiện để số lượng thuốc thành phẩm được bảo hiểm y tế chi trả trên thực tế ngày càng đa dạng, phong phú. Song song với đó, danh mục thuốc cổ truyền, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền cũng có phạm vi rộng, gồm 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, được áp dụng thống nhất cho mọi tuyến khám, chữa bệnh, kể cả tuyến huyện.

Theo Bộ Y tế, hiện nay cơ quan đang tiếp tục rà soát, sửa đổi và bổ sung danh mục thuốc nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị trong thực tế. Trước đó, ngày 16/11/2024, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Trên cơ sở các quy định này, Bộ Y tế đang xây dựng thông tư mới thay thế Thông tư số 20/2022/TT-BYT, hướng tới việc tiếp tục mở rộng và cập nhật danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả.

Bên cạnh nội dung liên quan đến khám, chữa bệnh và thuốc bảo hiểm y tế, cử tri tỉnh Lâm Đồng cho rằng mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hiện nay còn cao so với khả năng của nhiều người dân.

Thực tế cho thấy, với những hộ có số lượng thành viên đông, việc áp dụng mức đóng tương đương 4,5% lương cơ sở khiến không ít trường hợp khó có điều kiện tham gia đầy đủ. Từ thực trạng này, cử tri đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, xem xét chính sách hỗ trợ hoặc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho phù hợp hơn.

Làm rõ nội dung phản ánh, Bộ Y tế cho biết mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hiện được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Theo các quy định này, mức đóng hằng tháng của nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình, bao gồm những người không hưởng lương, được xác định dựa trên mức lương cơ sở.

Bộ Y tế cho biết thêm, cách tính mức đóng nêu trên nhằm bảo đảm sự công bằng giữa các nhóm tham gia, đồng thời tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Mặt khác, cơ chế này cũng phù hợp với chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với một số đối tượng, bởi mức hỗ trợ hiện hành được xây dựng trên cơ sở mức lương cơ sở và thu nhập từ tiền lương tháng.

Ngoài những quy định chung, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP cũng cho phép địa phương căn cứ khả năng ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức tối thiểu. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định mức hỗ trợ đối với từng nhóm người dân, kể cả những trường hợp chưa thuộc diện được hỗ trợ theo quy định hiện hành.