Lộ diện những tỉnh thành mua ô tô, xe máy nhiều nhất năm 2025
Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an đã cung cấp thông tin về tình hình đăng ký mới phương tiện năm 2025.
Theo thông tin từ Cục CSGT, dữ liệu đăng ký xe năm 2025 (từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025) cho thấy số lượng ô tô toàn quốc đăng ký mới là 624.300 xe, tăng 27% so với năm 2024 (đăng ký mới 491.394 xe).
Trong đó, 5 địa phương đăng ký mới nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh: 102.354 xe, Hà Nội: 88.165 xe, Hải Phòng: 31.436 xe, Bắc Ninh: 30.721 xe, Phú Thọ: 26.930 xe.
Về xe mô tô, toàn quốc đăng ký mới 3.234.189 xe, so với năm 2024 tăng 34,9%.
5 địa phương đăng ký mới nhiều nhất: TP Hồ Chí Minh: 290.570 xe, Hà Nội: 255.658 xe, An Giang: 157.699 xe, Đồng Nai: 135.332 xe, Lâm Đồng: 130.934 xe.
Năm 2025, ghi nhận số xe tải, xe container toàn quốc đăng ký mới 122.235 xe, tăng 35% so với năm 2024.
An ninh tiền tệ