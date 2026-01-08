Thủ tướng: Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, chính thức trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Đại dịch COVID-19 và hậu quả nặng nề kéo dài; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, xung đột quân sự leo thang ở nhiều nơi. Xu hướng tăng trưởng, đầu tư, thương mại toàn cầu chậm lại; lạm phát và nợ công ở hầu hết các quốc gia tăng cao so với trước đại dịch COVID-19; nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, chưa kịp hồi phục; rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng. An ninh truyền thống và phi truyền thống, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu cực đoan gây thảm hoạ nặng nề.

Ở trong nước, tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài, trong khi nước ta là nước đang phát triển, xuất phát điểm thấp, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. Nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao. Những hạn chế, bất cập nội tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ cần tập trung giải quyết. Phải dành nhiều công sức, thời gian sắp xếp lại "giang sơn" ở cả Trung ương và địa phương. Thảm họa thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt những thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình KTXH năm 2025 của nước ta ước đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Trong đó, tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước; cả năm 2025 ước đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Bình quân giai đoạn 2021–2025, tăng trưởng đạt khoảng 6,3%, cao hơn giai đoạn trước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, là mức cao nhất trong giai đoạn 2019–2025, tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên; trong đó 6 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Thu ngân sách vượt dự toán 683 nghìn tỷ đồng trong bối cảnh chúng ta tiếp tục thực hiện miễn giảm, gia hạn khoảng 251 nghìn tỷ đồng và nền kinh tế thế giới rất nhiều biến động là kết quả rất tích cực.

Năm 2025 là năm NSNN bố trí vốn cho đầu tư phát triển cao nhất từ trước tới nay vào khoảng 1,08 triệu tỷ đồng đảm bảo tăng nguồn lực cho đầu tư công. Cân đối NSNN được đảm bảo, bội chi NSNN ước khoảng 3,6% GDP (giảm so với dự toán là 3,8%GDP); nợ công ước khoảng 35-36%GDP, dưới trần 60%.

Đến hết năm 2025, đã hoàn thành 3.335 km đường bộ cao tốc (nếu tính cả đường dẫn, nút giao là 3.803 km, vượt 803 km so với mục tiêu), trên 1.700 km đường ven biển (đạt mục tiêu đề ra).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Đặc biệt, năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,02% (thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới), đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách, nợ công thấp hơn giới hạn quy định; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn cần có giải pháp khắc phục; trong đó chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần phải nỗ lực hơn nữa; áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, tỉ giá, lãi suất còn lớn trước sức ép từ bên ngoài; tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý hiệu quả; an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh trật tự trên một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

5 nhóm giải pháp trọng tâm cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bước sang năm 2026, năm diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, đồng thời là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2026–2030 và mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chính phủ xác định sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen với thời cơ và thuận lợi.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Báo cáo của Bộ Tài chính đưa ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; nâng cao năng lực phân tích, dự báo và phản ứng chính sách từ sớm, từ xa.

Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển; kiến tạo hệ sinh thái tăng trưởng mới; tăng thu ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công; kiểm soát bội chi và nợ công trong giới hạn an toàn, bền vững.