Bổ sung sự kết hợp độc đáo có 1-0-2 cho đường vượt biển hiện đại nhất Việt Nam do Vingroup đề xuất

TP.HCM vừa thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch cho tuyến đường kết nối trực tiếp giữa Cần Giờ Vũng Tàu. Điểm đặc biệt là lần đầu tiên áp dụng giải pháp kỹ thuật phức hợp, bao gồm cả đoạn cầu trên biển và hầm ngầm vượt luồng hàng hải, hứa hẹn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai địa phương.

Cụ thể, sáng 7/1, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, đã chính thức được thông qua. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ảnh minh họa đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu trong tương lai bằng AI

Giải bài toán quá tải hạ tầng giao thông hiện hữu

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chỉ rõ những hạn chế trong mạng lưới giao thông hiện tại. Sau quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính, nhu cầu kết nối giữa trung tâm TP.HCM và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên, việc di chuyển hiện nay phụ thuộc quá lớn vào tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây (đi qua Đồng Nai). Thực tế cho thấy, tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, quãng đường di chuyển khá xa khiến người dân và doanh nghiệp khó chủ động về mặt thời gian.

Từ thực tiễn đó, lãnh đạo thành phố nhận định việc nghiên cứu một trục kết nối trực tiếp mới là yêu cầu cấp thiết. Các phương án đường bộ đi qua khu vực Nhà Bè đã được xem xét nhưng bị đánh giá là không khả thi do vướng mắc lớn về quy hoạch, chi phí giải phóng mặt bằng cao và đặc biệt là không tương thích với định hướng phát triển không gian đô thị biển mà TP.HCM đang hướng tới tại Cần Giờ.

Đột phá kỹ thuật: Hầm dìm dưới đáy biển thay vì cầu cao

Ảnh minh họa hầm vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu trong tương lai bằng AI

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, khoảng cách đường chim bay từ Cần Giờ đến khu vực Bãi Trước, Bãi Sau (Vũng Tàu) chỉ dao động trong khoảng 13-14 km. Tận dụng lợi thế này, TP.HCM đã làm việc với các nhà đầu tư chiến lược và đạt được sự đồng thuận cao về phương án xây dựng tuyến đường vượt biển.

Dự án được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, điểm xuất phát từ khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Điểm nhấn đặc biệt nhất của dự án nằm ở giải pháp thiết kế kỹ thuật. Thay vì xây dựng một cây cầu có tĩnh không thông thuyền rất cao (khoảng 60m) – phương án gây khó khăn lớn cho công tác thi công – dự án sẽ áp dụng mô hình hỗn hợp.

Cụ thể, tuyến đường sẽ bao gồm hai hợp phần chính: các đoạn đi trên biển thông thường sẽ sử dụng kết cấu cầu, trong khi tại khu vực luồng thông thuyền quan trọng sẽ chuyển sang phương án đi ngầm dưới đáy biển.

Kỹ thuật được áp dụng cho đoạn hầm này tương tự công nghệ hầm dìm đã triển khai thành công tại hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm). Để phục vụ việc thi công đoạn hầm phức tạp này, hai đảo nhân tạo sẽ được hình thành ở hai bên khu vực thông thuyền.

Đánh thức tiềm năng kinh tế biển, rút ngắn thời gian di chuyển còn 1 giờ

Việc hình thành tuyến đường này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối không gian kinh tế biển. Cả Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu đều sở hữu tiềm năng to lớn về du lịch, logistics và công nghiệp cảng biển, nhưng sự chia cắt về giao thông đường bộ trực tiếp đã kìm hãm sự phát triển tương hỗ giữa hai khu vực.

Trong bối cảnh không gian phát triển của thành phố được mở rộng, yêu cầu tăng cường liên kết vùng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Theo tính toán sơ bộ từ phía nhà đầu tư, thời gian thi công dự án ước tính khoảng 3 năm. Khi "siêu dự án" này hoàn thành và đưa vào khai thác, thời gian di chuyển bằng ôtô từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu dự kiến sẽ được rút ngắn kỷ lục, chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ.

Để đảm bảo tính hiệu quả của dự án mới, TP.HCM cũng đang triển khai đồng bộ việc nâng cấp hạ tầng khu vực Cần Giờ, bao gồm các dự án trọng điểm như mở rộng đường Rừng Sác và xây dựng cầu Cần Giờ mới để thay thế phà Bình Khánh.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất dự án tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dài hơn 14 km, gồm cầu, hầm và đường dẫn, tổng vốn đầu tư hơn 104.000 tỷ đồng. Tuyến bắt đầu từ đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ), kết nối đường Mai Sao - Bến Đình, giao đường 30/4 tại Vũng Tàu.

Toàn tuyến có khoảng 3,1 km hầm, gần 8 km cầu và khoảng 3 km đường dẫn, đi hướng Đông Nam, vượt vịnh Ghềnh Rái. Dự án cần khoảng 137,5 ha đất; nhà đầu tư bố trí toàn bộ vốn, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất theo hình thức BT.