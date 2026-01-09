Tỉ lệ chuyến bay đúng giờ năm 2025 giảm mạnh

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 12 tháng năm 2025, ngành hàng không Việt Nam đã khai thác 275.246 chuyến bay, tăng 22.566 chuyến so với 12 tháng năm 2024. Trong đó có 181.237 chuyến bay đúng giờ, ứng với tỉ lệ 65,8% - giảm 7,5 điểm phần trăm so với trung bình 12 tháng năm 2024.

Hành khách làm thủ tục lên máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh minh họa

Trong đó, Bamboo Airways là hãng có tỉ lệ bay đúng giờ cao nhất với 83,2% chuyến bay cất cánh đúng giờ trong 12 tháng năm 2025 (giảm 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Về hủy chuyến, toàn ngành hàng không Việt Nam ghi nhận 1.740 chuyến bay bị hủy trong cả năm 2025, tương ứng với tỉ lệ 0,6% (tăng 0,2 điểm phần trăm so với 2024). Bamboo Airways là hãng hàng không có tỉ lệ hủy chuyến thấp nhất, với 0,2% số chuyến hủy - ứng với 24 chuyến bay.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay đúng giờ giảm là do máy bay về muộn và do các hãng hàng không. Ngoài ra là các nguyên nhân thời tiết, trang thiết bị tại cảng và các nguyên nhân khác.

Năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không ước đạt khoảng 83,5 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hoá, tăng tương ứng 10,7% và 18,5% so với năm 2024.

Theo Cục Hàng không, dù quy mô tiếp tục mở rộng, toàn ngành đang chịu áp lực lớn khi 28 máy bay phải dừng bay do thiếu động cơ, chiếm 13,1% đội máy bay thương mại (28/213). Tuy đã giảm 5 máy bay so với cùng kỳ 2024, tình trạng thiếu động cơ - chủ yếu liên quan đến nguồn cung từ nhà sản xuất Pratt & Whitney - vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác của các hãng.

Cùng với đó, hàng không Việt Nam cũng đối mặt những tác động tiêu cực từ bất ổn chính trị và xung đột quân sự trên thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng linh kiện.

Năm 2026, toàn ngành đặt mục tiêu đạt mức sản lượng vận chuyển 95 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hoá, tương ứng tăng 13% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2025.

Cũng trong năm 2026, dự kiến 5 Nghị định và 10 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025 sẽ được Cục Hàng không Việt Nam xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, hiện đại và phù hợp chuẩn ICAO.

Vấn đề giải quyết chuyến bay bị chậm, hủy chuyến, Cục Hàng không cho biết quy định về bồi thường trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy, hành khách bị từ chối vận chuyển, bao gồm mức bồi thường sẽ được quy định cụ thể trên cơ sở kế thừa các quy định hiện tại về bồi thường. Trong Nghị định về vận tải hàng không đang xây dựng, có nội dung về quyền lợi của hành khách và nghĩa vụ của người vận chuyển quy định theo hướng tăng cường quyền lợi hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, khả thi và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững ngành hàng không Việt Nam.