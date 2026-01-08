Thông tin mới liên quan đến siêu dự án hơn 1,7 triệu tỷ đồng được THACO, Discovery... quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều dài khoảng 115,7 km, từ phường Hoài Nhơn Bắc (giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi) đến phường Quy Nhơn Tây (giáp ranh tỉnh Đắk Lắk), đi qua 18 xã, phường.

Trên địa bàn tỉnh bố trí 2 nhà ga gồm Ga Bồng Sơn (phường Hoài Nhơn Nam) và Ga Diêu Trì (xã Tuy Phước Tây), trong đó ga Diêu Trì mới cách ga hiện hữu khoảng 4 km về phía Tây.

Để triển khai dự án, Tỉnh ủy Gia Lai đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đến nay, 18/18 xã, phường có dự án đi qua đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp cơ sở và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC phục vụ dự án.

Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tách thành các dự án thành phần độc lập. Theo phương án đề xuất, toàn tuyến qua Gia Lai sẽ có 15 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và TĐC. UBND tỉnh đã hoàn tất các thủ tục liên quan và đang chờ Bộ Xây dựng phê duyệt để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thông qua dự án bồi thường, hỗ trợ và TĐC với tổng mức đầu tư hơn 10.310 tỷ đồng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch 38 khu TĐC với tổng diện tích 153,84 ha và 6 khu cải táng, đủ điều kiện bố trí cho 1.587 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tính đến ngày 5/1, trong tổng số 38 khu TĐC, khu Tây Vinh (xã Bình An) đã giải phóng mặt bằng xong, khu Vạn Định (xã Phù Mỹ Bắc) tạm thời chưa triển khai và chưa đầu tư, 36/36 khu TĐC đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập phương án bồi thường, hỗ trợ (trong đó 26 khu TĐC đã phê duyệt phương án bồi thường; 10 khu TĐC đã gửi địa phương thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường).

Gia Lai đã chủ động chuẩn bị nguồn vật liệu đất san lấp cho các khu TĐC, với tổng nhu cầu gần 1,95 triệu m³, thông qua việc cho phép khai thác 15 mỏ đất và sử dụng khối lượng đất tại các bãi thải theo quy định.

Về quy hoạch khai thác quỹ đất vùng phụ cận các ga đường sắt tốc độ cao, cuối tháng 12/2025, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vùng phụ cận ga Bồng Sơn (khoảng 440 ha) và ga Diêu Trì (khoảng 443 ha), mở ra cơ hội hình thành các khu đô thị, dịch vụ, logistics hiện đại gắn với phát triển giao thông đường sắt tốc độ cao. Hiện nay Sở Xây dựng đang triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Loạt ông lớn quan tâm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam dài khoảng 1.541 km, đi từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đến ga Thủ Thiêm (TPHCM), qua 15 tỉnh, thành phố, với 23 nhà ga. Tuyến được thiết kế khai thác với tốc độ trên 300 km/h, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển Bắc - Nam. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,71 triệu tỷ đồng, tương đương 67,3 tỷ USD, phấn đấu khởi công trong năm nay và cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Trước đó, ngày 25/12/2025, Vingroup gửi văn bản tới Chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Theo doanh nghiệp, đây là bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm khác đang triển khai đồng thời.

Trong khi đó, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư có tiềm lực và kinh nghiệm như THACO Trường Hải, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000).

Tại cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam vào sáng ngày 27/11/2025, tại Trụ sở Chính phủ, các doanh nghiệp đã trình bày ý tưởng, các dự định tham gia đầu tư đối với dự án, các phương án về tài chính, công nghệ, hình thức đầu tư khi tham gia dự án.

Đối với Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000), doanh nghiệp này cho rằng đây là dự án lớn, đòi hỏi sự phối hợp giữa Chính phủ và các nhà đầu tư, nhất là trong vấn đề huy động vốn và mong muốn lựa chọn hình thức hợp tác PPP theo góc độ "cùng phối hợp, cùng hỗ trợ" bởi có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Vai trò của doanh nghiệp này ở đây là đi huy động và mang vốn cho dự án và kêu gọi, huy động chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này để thực hiện dự án.

Công ty TNHH Việt Nam 3000 mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo hình thức đối tác-công tư, nhưng khi được hỏi về năng lực tài chính của công ty và nếu hợp tác theo hình thức đối tác-công tư, tỷ lệ vốn của doanh nghiệp đóng góp sẽ là bao nhiêu; năng lực và các căn cứ pháp lý, cơ sở để doanh nghiệp có thể huy động vốn… vị đại diện doanh nghiệp này đã không trả lời được, một số ý trả lời không đúng theo nội dung câu hỏi.

Về phía Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery, ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery khẳng định đây là dự án lớn và rất khó, nhưng mang lại những giá trị rất lớn cho xã hội và bày tỏ thiện chí mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo phương án kinh doanh thu hồi vốn.

Còn đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam mong muốn tham gia vào dự án chủ yếu tập trung vào mảng hạ tầng về thiết bị thông tin tín hiệu, hệ thống điện đối với dự án đường sắt cao tốc.

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về phía THACO, khẳng định đây là cơ hội lớn đối với doanh nghiệp, đại diện Tập đoàn Trường Hải, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ cho biết, Tập đoàn đã tổ chức nhiều cuộc họp liên quan đến chủ trương tham gia đầu tư vào dự án quan trọng này; thường xuyên có cập nhật hồ sơ, tài liệu, giửi báo cáo đến cơ quan chức năng với tất cả mong muốn và thiện chí được tham gia vào dự án theo hình thức đầu tư, kinh doanh (theo Luật Đầu tư).

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Hải Nguyễn Hoàng Tuệ phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về phấn vốn, nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm 20% vốn đầu tư, 80% là huy động và đi vay; ngoài vốn tự có, nguồn lực tài chính của mình, Tập đoàn Trường Hải sẽ thành lập các công ty để huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế để triển khai thực hiện dự án.

Trên cơ sở tính toán kỹ các nguồn lực, năng lực, thời gian thực hiện dự án dự kiến đầu từ Hà Nội đến Vinh và đầu từ TP.HCM tới Nha Trang là 5 năm; thời gian thực hiện đoạn từ Nha Trang đến Vinh là 7 năm. Như vậy tổng thời gian thi công và hoàn thành toàn tuyến là 7 năm.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ khẳng định các cam kết mạnh mẽ về bảo đảm công tác nhân sự, tiến độ, chất lượng dự án, giải ngân theo đúng tiến độ; bảo đảm các hạng mục phải chuyển giao cho nhà nước quản lý theo đúng tiến độ; bảo đảm các vấn đề về chất lượng, công nghệ; tăng tỷ lệ nội địa hóa trong thực hiện dự án; sản xuất toa tàu/đầu máy tại Việt Nam (dự kiến năm 2029); mong muốn Chính phủ sớm ban hành các cơ chế chính sách, khung tiêu chuẩn đối với dự án để doanh nghiệp nghiên cứu, tham gia triển khai thực hiện.