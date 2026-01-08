TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng 10%

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng trên 10%

Năm 2026, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kịch bản phấn đấu tăng trưởng trên 10% trong điều kiện thuận lợi quốc tế và cơ chế Nghị quyết 98 (sửa đổi) về cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tác dụng sớm.

Để đạt được mục tiêu này, tất cả các ngành của Thành phố Hồ Chí Minh đều phải nỗ lực rất lớn. Trong đó, ngành nông nghiệp phải phấn đấu tăng trưởng trên 3%; ngành công nghiệp xây dựng, khu vực dịch vụ phải tăng 10% - 11%. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt khoảng 880 nghìn tỷ đồng, giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công. Mục tiêu cao sẽ tạo đà vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thành phố trong giai đoạn 5 năm tới.

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh lấy chủ đề là “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”. Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của năm mới, UBND Thành phố đã đề ra 26 chỉ tiêu cấp thành phố, 30 chỉ tiêu cấp xã/phường và 10 nội dung trọng tâm.

Trong đó, về kinh tế có 6 chỉ tiêu gồm: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%; GRDP/người đạt 9.800 USD/người; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% trong GRDP; tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt khoảng 60%; tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP; tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 7,5%/năm.

Về phát triển đô thị, bảo vệ môi trường có 7 chỉ tiêu gồm: tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 16%; tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đạt 50%; tỷ lệ đất công viên công cộng đạt 0,8 m2/người; tỷ lệ cho phủ rừng duy trì ổn định 10,74%; số căn hộ nhà ở xã hội đạt 28.500 căn; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 27,69 m2/người; hoàn thành việc di dời, giải tỏa 1.900 căn nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh quyết tâm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nền kinh tế; trong đó, tăng cường biện pháp nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước gắn với giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu. Phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt trên 805.000 tỷ đồng; đầu tư công bảo đảm thực hiện trên 95% chi đầu tư phát triển được phân bổ nguồn vốn; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 11 tỷ USD.