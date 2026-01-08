Khai mở động lực mới, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội dự Hội nghị - Ảnh: VGP

Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tại hội nghị, nhiều địa phương khẳng định kết quả tích cực đạt được trong năm qua, đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Quảng Ninh: Đột phá khoa học công nghệ, mục tiêu tăng trưởng 15% trong năm 2026

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,9%, xếp thứ nhất toàn quốc, quy mô nền kinh tế đạt 368.445 tỷ đồng, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.400 USD, xếp thứ nhất toàn quốc.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh đã đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội tốt trong năm vừa qua, tổng chi an sinh xã hội tăng trên 12% so với cùng kỳ. Tỉnh hoàn thành 2.464 căn nhà ở xã hội, đạt 112% chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao. Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên thực hiện hoàn thành sớm việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quảng Ninh phát triển công nghiệp văn hóa, đa dạng sản phẩm du lịch, năm 2025, tỉnh đã thu hút gần 22 triệu lượt khách du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ. Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

"Sang năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt trên 15%", ông Bùi Văn Khắng nói.

Quảng Ninh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, lấy đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề xuất ban hành chính sách vượt trội làm động lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tiếp tục tăng trưởng kinh tế hai con số ở mức cao nhất. Trong đó, tỉnh tập trung phát triển ngành công nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, công nghiệp số, khai thác tối đa lợi thế phát triển kinh tế biển, phát triển điện gió ngoài khơi, thí điểm xây dựng khu công nghiệp nuôi biển, phát triển hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics gắn với sân bay, cửa khẩu đường bộ thông minh.

Đồng thời, xây dựng đề án khai thác và phát huy giá trị, hiệu quả của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và di sản văn hóa thế giới quần thể di tích danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ du lịch.

Tỉnh tập trung nguồn lực tài chính trong và ngoài ngân sách để triển khai các công trình, dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long, dự án đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, xây dựng quy hoạch và triển khai dự án trung tâm hành chính tỉnh, dự án dịch vụ du lịch và đô thị tại khu vực vịnh Cửa Lục với diện tích khoảng 8.000 ha; quy hoạch và triển khai xây dựng cảng biển Con Ong-Hòn Nét; triển khai dự án khu vực tâm linh, nghỉ dưỡng tại quần thể khu di tích danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc, diện tích khoảng 5.000 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) và quyết định thành lập khu thí điểm, khu hợp tác kinh tế qua biên giới; trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách để phát triển đặc khu Vân Đồn. Quảng Ninh cũng đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn và phối hợp để sớm đàm phán với Trung Quốc để xây dựng kết nối đường sắt qua biên giới, xây mới cầu Bắc Luân, mở rộng các công trình qua biên giới hiện hữu, thúc đẩy giao thương về thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị giữa hai nước.

Các địa phương tham gia phát biểu bằng hình thức trực tuyến - Ảnh: VGP

Đắc Lắk: Quyết tâm hoàn thành xây dựng, sửa nhà cho người dân kịp đón Tết

Với tỉnh Đắk Lắk, Bí thư tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, năm 2025, Đắk Lắk có 12/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 18.000 tỷ đồng, vượt 36% dự toán Trung ương giao. Sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh phát triển ổn định, các cây công nghiệp có giá trị như: cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, macca…được mùa. Tỉnh cũng đã khởi công, khánh thành nhiều dự án quan trọng và thu hút một số dự án lớn có khả năng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn tới. Lượng khách du lịch đến Đắk Lắk tăng 35% so với cùng kỳ.

Về đảm bảo an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo của Đắk Lắk giảm từ 5,08% xuống còn 2,08%, trong đó số hộ nghèo là đồng bào dân tộc tiểu số giảm còn khoảng 10%. Tỉnh cũng đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 8.915 căn nhà dột nát và khởi công 3 trường học của khu vực biên giới.

"Hiện nay, tỉnh đang tập trung thực hiện quyết liệt khắc phục hậu quả bão lũ. Trong đó có việc triển khai Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại sau bão lũ. Ngày 15/1 tới đây, Đắk Lắk sẽ hoàn thành xây mới 653 nhà, sửa chữa gần 15.000 ngôi nhà để bà con nhân dân kịp thời có nhà ở ổn định trước Tết Nguyên đán", Bí thư tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thông tin.

Sang năm 2026, Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% đồng thời tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, đầu tư hạ tầng đê điều thủy lợi và xây dựng lại bản đồ ngập lụt của khu vực, nâng cao năng lực phòng thủ dân sự và đảm bảo nguồn lực thực hiện "4 tại chỗ" chống bão lũ tại địa phương.

Tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ cao tốc Đông Tây tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1), đoạn từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến Quốc lộ 14 (chiều dài khoảng 127 km), tổng mức đầu tư khoảng 31.669 tỷ đồng, với mức vốn đề xuất năm 2026 là khoảng 4.800 tỷ đồng (tương ứng 15% tổng mức đầu tư dự kiến).

An Giang: Xây dựng thể chế, nỗ lực tăng trưởng trên 11%

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,39%, đứng nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và 14/34 tỉnh, thành phố cả nước.

"Với định hướng phát triển trong thời gian tới, trong năm 2026, An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng là 10,74%, phấn đấu trên 11%. Và để đạt được con số này, An Giang sẽ tập trung vào các nhiệm vụ liên quan đến thể chế, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng và triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết.

Tỉnh An Giang kiến nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững; tiếp tục hỗ trợ đầu tư các trục giao thông chiến lược, kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, triển khai đúng tiến độ, đúng yêu cầu các dự án, công trình trọng điểm, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả liên kết vùng; trong đó đặc biệt quan tâm các chính sách đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư phục vụ di dời dân cư tại các khu vực sạt lở, chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu.