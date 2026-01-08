Đại công trường nút giao Tân Vạn chạy nước rút cuối năm

Nhiều trụ bê tông cho nhánh cầu vượt đã hoàn thành, công nhân đang khẩn trương thi công những trụ còn lại. Phần nhánh xuống của tuyến Vành đai 3 trên cao đã bước vào giai đoạn gác dầm. Còn tầng 3 - khu vực phức tạp nhất của dự án đang được thi công với cường độ cao.