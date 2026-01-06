Mua lá chuối từ nông dân không hóa đơn, cơ quan Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh làm điều này để chứng minh thanh toán đúng quy định

Ngày 24/12, Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng tổ chức tọa đàm trực tuyến: “Xóa bỏ thuế khoán - Hộ kinh doanh sẵn sàng thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử từ 1/1/2026”. Đại diện cơ quan thuế đã giải đáp một số thắc mắc của cá nhân, hộ kinh doanh khi chuyển đổi sang hình thức kê khai, đặc biệt là hộ nhỏ và siêu nhỏ đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận chính sách mới.

Tại đây, một hộ kinh doanh thắc mắc: "Tôi kinh doanh đặc sản nem và mua nguyên liệu đầu vào lá chuối, các loại lá khác nhau từ nông dân - những trường hợp không có hóa đơn đầu vào. Vậy làm thế nào để hạch toán chi phí và đảm bảo tuân thủ pháp luật về thuế kê khai điện tử?"

Giải đáp thắc mắc của chủ hộ kinh doanh, bà Nguyễn Thị Thu Lương - Phó Trưởng Thuế cơ sở 3 nhấn mạnh, từ câu hỏi này có thể nói, hóa đơn đầu vào là một trong những khó khăn đối với các hộ nhỏ lẻ, đặc biệt khi hàng hóa được mua vào từ những người không trực tiếp hoạt động kinh doanh thương mại, mà từ những hộ trực tiếp sản xuất, trồng trọt.

Bà Lương chỉ ra, theo quy định về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp mua vào hàng hóa của người trực tiếp sản xuất và bán ra thì có thể lập bảng kê. Với hộ kinh doanh mua lá của những người trực tiếp trồng trọt, không phải người kinh doanh thường xuyên cần lập bảng kê để chứng minh đầu vào.

“Trong quá trình lập bảng kê, nhằm xác định đây là chi phí thực tế để chứng minh hoạt động mua bán hàng hóa có nguồn gốc, chúng ta phải điền tên của người bán và CCCD là một trong những minh chứng để kiểm soát sau này. Hộ kinh doanh cần lưu ý, mua hàng của ai cũng phải có tên, địa chỉ và CCCD đầy đủ”, Phó Trưởng Thuế cơ sở 3 giải thích chi tiết.

Theo Nguyễn Thị Thu Lương, việc lập bảng kê rất quan trọng trong việc xác minh dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, với trường hợp hộ kinh doanh mua hàng từ những người trực tiếp sản xuất hoặc trồng trọt, cần có bảng kê thu mua để lưu vào hồ sơ, nhằm đảm bảo đúng quy định.

Ông Ngô Đình Hùng - Phó Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết thêm, trong trường hợp này, người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm bán cho hộ kinh doanh nem không có hóa đơn. Tuy nhiên, trong thực hiện pháp luật, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là có lộ trình, khi không phải tất cả các hộ kinh doanh đều phải xuất hóa đơn. Nếu hộ có doanh thu dưới ngưỡng 1 tỷ đồng/năm thì không bắt buộc xuất hóa đơn nên trường hợp này lập bảng kê là hoàn toàn đúng.

“Tuy nhiên, chỉ lưu ý một điều là đối với hàng hóa dịch vụ mua vào từ 5 triệu đồng trở lên là phải thanh toán qua ngân hàng. Như vậy, anh có quyền mua nhỏ lẻ, không có hóa đơn, dùng bảng kê nhưng phải thanh toán qua ngân hàng là để chứng minh chi phí đó đã được thanh toán đúng quy định và được hạch toán vào chi phí”, ông Hùng nhấn mạnh.