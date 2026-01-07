TPHCM, Hưng Yên, Bắc Ninh và loạt địa phương sẽ thuộc diện thanh tra trong năm nay

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, việc thanh tra nhằm mục đích triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả định hướng chương trình thanh tra năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2026.

Công tác thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở.

Trong năm 2026, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai 89 cuộc thanh tra (67 cuộc thanh tra chính thức và 22 cuộc thanh tra dự phòng). Trong đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại 16 tỉnh, thành phố ở cả khu vực phía bắc, khu vực miền Trung và khu vực phía nam về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đối tượng thanh tra là UBND tỉnh, thành phố.

Việc Thanh tra sẽ do Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Bắc, Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực miền Trung và Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Nam (Cục I, Cục II và Cục III thuộc Thanh tra Chính phủ) đảm nhận.

Cụ thể, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía bắc (Cục I): Triển khai thanh tra chính thức việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và chấp hành quy định pháp luật trong triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng và một số dự án có sử dụng đất tại tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Hưng Yên, Tuyên Quang, Bắc Ninh. Riêng tỉnh Lạng Sơn nằm trong danh sách các cuộc thanh tra dự phòng.

Đáng chú ý, Cục I sẽ thanh tra chính thức công tác phòng, chống ngập úng tại tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng nằm trong danh sách các cuộc thanh tra dự phòng của Cục I về nội dung này.

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II): Triển khai thanh tra chính thức tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng (địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ), Khánh Hoà (tỉnh Ninh Thuận cũ), Gia Lai; thanh tra dự phòng đối với tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung thanh tra chủ yếu về việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và thanh tra một số dự án về chuyển đổi đất công sang mục đích thương mại, dự án đầu tư công trọng điểm và dự án ngoài ngân sách. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 - 2025, khi cần thiết có thể thanh tra trước thời kỳ này.

Đối với tỉnh Nghệ An, Cục II sẽ tiến hành thanh tra thêm trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra một số dự án về chuyển đổi đất công sang mục đích thương mại, dự án đầu tư công trong thời điểm và dự án ngoài ngân sách (thời kỳ 2021 - 2025).

Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía nam (Cục III): Sẽ triển khai 5 cuộc thanh tra chính thức tại TPHCM (địa bàn TPHCM và tỉnh Bình Dương cũ), Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ; thanh tra dự phòng đối với tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài thanh tra những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Cục III sẽ tập trung thanh tra việc quản lý vốn và tài sản đối với doanh nghiệp thuộc UBND các địa phương này.

Đồng thời, thanh tra việc sắp xếp tài sản công trên địa bàn; việc thực hiện một số dự án đầu tư và việc thực hiện một số khoản thu, chi ngân sách.