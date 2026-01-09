Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM khuyến khích đi metro, xe buýt đến trung tâm hành chính công

09-01-2026 - 11:21 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND TPHCM nhìn nhận việc này sẽ góp phần giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

UBND TPHCM vừa thông báo về việc đảm bảo phương án tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả qua Bưu chính công ích và khuyến khích người dân, tổ chức đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM thông qua các phương tiện công cộng.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị đảm bảo phương án phối hợp tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính giữa Trung tâm Phục vụ hành chính TPHCM (gọi tắt là Trung tâm) và các sở, ban, ngành trên địa bàn.

Cụ thể, buổi sáng sẽ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm/sở, ban, ngành lúc 8 giờ và phát lúc 10h. Buổi chiều tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm/sở, ban, ngành lúc 14h và phát lúc 15h.

TPHCM khuyến khích đi metro, xe buýt đến trung tâm hành chính công- Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố, các sở, ban ngành đã di chuyển bằng metro từ khu vực trung tâm đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (phường Thủ Đức) dự lễ khánh thành Trung tâm. Ảnh: Ngô Tùng

Hoạt động này cần đảm bảo đáp ứng nhu cầu theo thời gian cam kết; đồng thời chủ động, điều phối tăng cường các tuyến chuyển phát, đảm bảo không để tình trạng chậm trễ hoặc tắc nghẽn trong giao nhận, luân chuyển hồ sơ giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (các khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) đến sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong quy trình xử lý hồ sơ.

Việc giao nhận các hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của người dân, tổ chức khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần đảm bảo an toàn nguyên vẹn các bưu kiện, bưu phẩm, có chế độ kiểm tra, giám sát, thường xuyên đối soát, tuyệt đối không để thất lạc.

Bên cạnh đó, để góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, TPHCM khuyến khích người dân, tổ chức ưu tiên sử dụng các loại phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện metro, xe công nghệ… khi đến liên hệ giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (đặc biệt tại địa chỉ số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức).

Trường hợp người dân, tổ chức đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm bằng xe cá nhân, cần đảm bảo tuân thủ các quy định về giao thông việc dừng, đậu xe đúng nơi theo hướng dẫn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công khu vực TPHCM chủ trì, phối hợp Bưu điện Trung tâm Sài Gòn trong việc tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính giữa Trung tâm và các sở, ban, ngành bảo đảm kịp thời, an toàn, đúng quy trình và đảm bảo thời gian theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động phối hợp bưu chính công ích tại khu vực để đảm bảo việc tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Chi phí phát sinh liên quan đến việc vận chuyển hồ sơ, tài liệu giữa các Trung tâm Phục vụ hành chính công các khu vực đến các sở, ban, ngành và ngược lại do Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM chi trả.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ riêng, Trung tâm Phục vụ hành chính công các khu vực sẽ phối hợp thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính; kinh phí chuyển phát do tổ chức, cá nhân tự chi trả theo quy định.

Theo Ngô Tùng

Tiền Phong

Từ Khóa:
tphcm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ sức chống chịu kinh tế đến động lực cho tăng trưởng cao giai đoạn tới

Từ sức chống chịu kinh tế đến động lực cho tăng trưởng cao giai đoạn tới Nổi bật

‘Kích hoạt ngay’ các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn ô nhiễm không khí

‘Kích hoạt ngay’ các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn ô nhiễm không khí Nổi bật

Đà Nẵng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển

Đà Nẵng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển

10:34 , 09/01/2026
Tỉ lệ chuyến bay đúng giờ năm 2025 giảm mạnh

Tỉ lệ chuyến bay đúng giờ năm 2025 giảm mạnh

08:18 , 09/01/2026
Cần tính đến phương án nhập khẩu nhân công

Cần tính đến phương án nhập khẩu nhân công

07:24 , 09/01/2026
Kỳ tích vượt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc

Kỳ tích vượt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc

20:25 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên