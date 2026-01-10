Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 30/6 sẽ có thay đổi lớn, 70 triệu xe máy đều phải tuân thủ

10-01-2026 - 18:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 30/6/2026.

Việt Nam chính thức có quy chuẩn khí thải đầu tiên dành cho xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Đây là bước tiến quan trọng nhằm giảm ô nhiễm không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới giao thông xanh, bền vững.

Ngày 31/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/6/2026.

Điều này có nghĩa là hàng chục triệu xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành sắp phải kiểm định khí thải.

Quy chuẩn quy định giới hạn tối đa hai chất khí thải chính: CO (carbon monoxide) và HC (hydrocarbon), được chia thành 4 mức tăng dần về độ nghiêm ngặt (tương ứng gần với các tiêu chuẩn Euro 1 đến Euro 4):

Mức 1: CO ≤ 4,5%, HC động cơ 2 kỳ ≤ 10.000 ppm (một phần trên một triệu). [Mức này tương đương tiêu chuẩn Euro 1 và 2 của châu Âu]

Mức 2: CO ≤ 4,5%, HC động cơ 2 kỳ ≤ 7.800 ppm. [Mức này tiệm cận Euro 2]

Mức 3: CO ≤ 3,5%, HC động cơ 4 kỳ ≤ 1.100 ppm, động cơ 2 kỳ ≤ 2.000 ppm. [Mức này tiệm cận Euro 3]

Mức 4: CO ≤ 2%, HC động cơ 4 kỳ ≤ 1.000 ppm (mức cao nhất, sạch hơn nhiều). [Mức cao nhất tiệm cận Euro 4]

(Nồng độ khí thải càng thấp ppm → khí thải càng sạch, xe ít gây ô nhiễm hơn).

Quy chuẩn áp dụng cho tất cả xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành (bao gồm xe cũ, mới, sản xuất trong nước hay nhập khẩu), trừ xe thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo thống kê mới nhất từ Cục Đăng kiểm Việt Nam (thuộc Bộ Xây dựng), hiện nay cả nước đang có hơn 70 triệu mô tô và xe gắn máy đang lưu hành trên đường bộ.

Lộ trình cụ thể (thời điểm bắt buộc áp dụng từng mức, đối tượng nào trước) sẽ do Thủ tướng Chính phủ quy định sau, có thể ưu tiên các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh để giảm ô nhiễm.

Việc ban hành quy chuẩn này thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí đô thị, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Người dân cần theo dõi thêm thông báo chính thức về lộ trình để chuẩn bị bảo dưỡng, sửa chữa xe cho phù hợp.

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy mô GDP đạt 514 tỷ USD năm 2025, chuyên gia quốc tế dự báo thời điểm kinh tế Việt Nam sẽ vượt Singapore, Thái Lan

Quy mô GDP đạt 514 tỷ USD năm 2025, chuyên gia quốc tế dự báo thời điểm kinh tế Việt Nam sẽ vượt Singapore, Thái Lan Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu người dân làm giấy phép lái xe trong năm nay

Tin vui cho hàng triệu người dân làm giấy phép lái xe trong năm nay Nổi bật

Hoàn thành sân bay Long Thành trước tháng 6-2026

Hoàn thành sân bay Long Thành trước tháng 6-2026

17:42 , 10/01/2026
Lý do đường hơn 1.800 tỉ ở Đà Nẵng chậm tiến độ, gia hạn thêm 1 năm

Lý do đường hơn 1.800 tỉ ở Đà Nẵng chậm tiến độ, gia hạn thêm 1 năm

17:10 , 10/01/2026
Hàng giả, hàng nhái vẫn trêu ngươi (*): "Lá chắn" trên môi trường số

Hàng giả, hàng nhái vẫn trêu ngươi (*): "Lá chắn" trên môi trường số

16:35 , 10/01/2026
Vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Đường 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng

Vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Đường 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng

16:00 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên