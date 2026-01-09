Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

AeonMall thuê hơn 100.000 m2 đất xây TTTM 6.000 tỷ đồng ở Đồng Nai, dự kiến khánh thành ngay năm sau

09-01-2026 - 11:23 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công ty TNHH AeonMall Việt Nam thuê 100.944 m2 đất tại phường Trấn Biên để làm trung tâm thương mại.

Ngày 06/01/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH AeonMall Việt Nam thuê đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Biên Hòa tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai cho Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam thuê 100.944 m2 đất tại phường Trấn Biên mà công ty đã nhận chuyển nhượng một phần dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Pháp để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Biên Hòa.

Thời gian sử dụng đất đến năm 2073 (theo thời gian sử dụng đất còn lại của công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phát).

Hình thức sử dụng đất nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần. Phương thức cho thuê đất khi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thuộc trường hợp cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Trước đó, ngày 17/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam, nhà đầu tư xây dựng dự án Aeon Mall Biên Hòa. Dự án có với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng (tương đương 261 triệu USD).

UBND tỉnh Đồng Nai trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam

Dự án được cấp phép đầu tư xây dựng, vận hành trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và văn phòng cho thuê. Ngoài ra, Aeon Mall Biên Hòa sẽ thực hiện quyền nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối bán buôn và phân phối bán lẻ các hàng hóa theo quy định

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu của khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động trong năm 2027 sẽ thúc đẩy lĩnh vực thương mại dịch vụ của tỉnh, một trong 6 trụ cột phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới liên quan đến siêu dự án hơn 1,7 triệu tỷ đồng được THACO, Discovery... quan tâm

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

