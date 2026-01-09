Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hình ảnh tuyến đường trục trung tâm qua siêu phường ở Đồng Nai sắp thông xe

09-01-2026 - 11:42 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án đường trục trung tâm TP Biên Hòa (nay là siêu phường Trấn Biên) đang được tăng tốc thi công, dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán 2026

Dự án xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa, đoạn từ Võ Thị Sáu đến Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 2 đầu cầu), có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2020 – 2025, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 1.

Đường trục trung tâm TP Biên Hòa có tổng chiều dài tuyến hơn 5,4 km, chia làm 2 nhánh. Trong ảnh nhánh 1, có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo) dài hơn 3,7 km.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 2.

Cầu Thống Nhất (giáp đường Võ Thị Sáu) đang dần hoàn thiện, là hạng mục trọng điểm trên tuyến đường trục trung tâm TP Biên Hòa, bắc qua sông Cái, kết nối khu vực đô thị trung tâm với Cù lao Hiệp Hòa.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 3.

Nhánh 2 từ vòng xoay nhánh 1 (phường Hiệp Hòa) đến đường Đặng Văn Trơn, dài hơn 1,7 km, nền đường rộng 47 m.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 4.

Hiện toàn bộ dự án đã bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện, trên công trường, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt, tập trung hoàn thiện từng hạng mục theo thiết kế, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu từ nay đến Tết Nguyên đán 2026 không còn nhiều, mục tiêu đề ra phải thông xe tuyến đường trước Tết. Do đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh phải đôn đốc các nhà thầu tập trung, tăng cường thi công. Phải tranh thủ thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm” để đảm bảo tiến độ dự án.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 6.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 7.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 8.

Công nhân thi công 3 ca, 4 kíp để kịp tiến độ

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 9.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 10.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 11.

Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để kịp thông xe trước Tết

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 12.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 13.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 14.

Nhiều máy móc được huy động để lu lèn nền đường, tiến tới thảm nhựa

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 15.

Một số đoạn đường đã hoàn thiện

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 16.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 17.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 18.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 19.

Tuyến đường trục trung tâm biên hòa sắp thông xe , mở ra cơ hội mới cho đô thị - Ảnh 20.

Khi hoàn thành, đường trục trung tâm Biên Hòa sẽ không chỉ giải bài toán giao thông cho khu vực nội đô mà còn trở thành trục kết nối chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị ven sông; tạo lực đẩy quan trọng trong thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân và từng bước hình thành diện mạo đô thị Biên Hòa hiện đại, văn minh, bền vững.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

