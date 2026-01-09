Hình ảnh tuyến đường trục trung tâm qua siêu phường ở Đồng Nai sắp thông xe
Dự án đường trục trung tâm TP Biên Hòa (nay là siêu phường Trấn Biên) đang được tăng tốc thi công, dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán 2026
08-01-2026
28-12-2025
18-12-2025
Dự án xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa, đoạn từ Võ Thị Sáu đến Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 2 đầu cầu), có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2020 – 2025, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Đường trục trung tâm TP Biên Hòa có tổng chiều dài tuyến hơn 5,4 km, chia làm 2 nhánh. Trong ảnh nhánh 1, có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo) dài hơn 3,7 km.
Cầu Thống Nhất (giáp đường Võ Thị Sáu) đang dần hoàn thiện, là hạng mục trọng điểm trên tuyến đường trục trung tâm TP Biên Hòa, bắc qua sông Cái, kết nối khu vực đô thị trung tâm với Cù lao Hiệp Hòa.
Nhánh 2 từ vòng xoay nhánh 1 (phường Hiệp Hòa) đến đường Đặng Văn Trơn, dài hơn 1,7 km, nền đường rộng 47 m.
Hiện toàn bộ dự án đã bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện, trên công trường, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt, tập trung hoàn thiện từng hạng mục theo thiết kế, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu từ nay đến Tết Nguyên đán 2026 không còn nhiều, mục tiêu đề ra phải thông xe tuyến đường trước Tết. Do đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh phải đôn đốc các nhà thầu tập trung, tăng cường thi công. Phải tranh thủ thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm” để đảm bảo tiến độ dự án.
Công nhân thi công 3 ca, 4 kíp để kịp tiến độ
Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để kịp thông xe trước Tết
Nhiều máy móc được huy động để lu lèn nền đường, tiến tới thảm nhựa
Một số đoạn đường đã hoàn thiện
Khi hoàn thành, đường trục trung tâm Biên Hòa sẽ không chỉ giải bài toán giao thông cho khu vực nội đô mà còn trở thành trục kết nối chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị ven sông; tạo lực đẩy quan trọng trong thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân và từng bước hình thành diện mạo đô thị Biên Hòa hiện đại, văn minh, bền vững.
Theo Nguyễn Tuấn
Người lao động
Theo
Người lao động
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://nld.com.vn/hinh-anh-tuyen-duong-truc-trung-tam-qua-sieu-phuong-o-dong-nai-sap-thong-xe-196260109075439739.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM