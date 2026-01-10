Tăng trưởng GDP Việt Nam vượt mọi dự báo, bất chấp áp lực thuế quan Mỹ

Ngân hàng UOB của Singapore dẫn số liệu công bố bởi Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng thêm 8,46% so với cùng kỳ trong quý IV/2025, cao hơn mức 8,25% của quý III/2025, nhờ hoạt động xuất khẩu và sản xuất duy trì vững vàng bất chấp tác động từ thuế quan của Mỹ.

Kết quả này vượt dự báo của Bloomberg (7,7%) và dự báo của UOB (7,2%), đánh dấu mức tăng trưởng theo quý mạnh nhất kể từ năm 2009 (không tính biến động do COVID-19). Tính chung cả năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng 8%, cao hơn dự báo 7,7% của UOB.

UOB nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 7,5%.

Động lực chính cho sự bứt phá trong quý IV/2025 tiếp tục đến từ hoạt động xuất khẩu, tăng 19% so với cùng kỳ, bất chấp thách thức từ thuế quan. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 tăng khoảng 17%, đạt mức kỷ lục 473 tỷ USD so với khoảng 400 tỷ USD năm 2024.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore - cho biết, các số liệu khác trong quý vừa qua tiếp tục xóa tan lo ngại về tác động của thuế quan Mỹ. Niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vẫn được duy trì, với vốn đăng ký FDI đạt 38,4 tỷ USD trong năm 2025.

Song song với hoạt động thương mại và kinh doanh, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 20%, đạt mức kỷ lục 21,17 triệu lượt trong năm 2025, vượt qua kỷ lục trước đó 18 triệu lượt năm 2019.

Ông Suan Teck Kin khẳng định, nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sự tăng trưởng vượt trội trong năm 2025, bất chấp áp lực từ thuế quan của Mỹ. Với mức tăng trưởng 8% trong năm, Việt Nam chứng minh khả năng chống chịu và bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc.

“Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 7,5% (từ 7%), phản ánh sự bền bỉ, đà tăng trưởng và triển vọng tích cực của nền kinh tế. Tuy nhiên, mức nền thống kê cao, khả năng suy giảm của xuất khẩu sau giai đoạn đẩy mạnh trước đó, cùng với sự bất định về chính sách thuế của Mỹ, là những rủi ro có thể kìm hãm quỹ đạo tăng trưởng”, ông Suan Teck Kin nói.

Với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025 và triển vọng khả quan cho năm 2026, Ngân hàng Nhà nước gần như không có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách ở thời điểm này.

Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với lạm phát bình quân năm 2025 ở mức 3,2% (chung) và 3,3% (lạm phát cơ bản, loại trừ thực phẩm và năng lượng), so với lần lượt 3,6% và 2,85% trong năm 2024. Chi phí y tế và giáo dục là những yếu tố chính duy trì mức lạm phát cao, dù xu hướng đã phần nào ổn định.

UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong suốt năm 2026.

Thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng đối với Ngân hàng Nhà nước. Đồng VNĐ là đồng tiền giảm giá mạnh thứ 3 tại châu Á trong năm 2025, mất giá 3,1% so với USD, chỉ thấp hơn mức giảm của đồng Rupee Ấn Độ (4,8%) và Rupiah Indonesia (3,5%), nhưng cao hơn mức giảm của Peso Philippines.

Ngược lại, các đồng tiền trong khu vực hưởng lợi từ xu hướng USD suy yếu, với mức tăng từ 10% của Ringgit Malaysia đến 0,3% của Yen Nhật trong năm qua. Dựa trên các yếu tố trên, UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong suốt năm 2026.