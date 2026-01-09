"Câu lạc bộ trăm nghìn tỷ" lần đầu lộ diện và loạt kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam

Năm 2025, mặc dù có nhiều biến động khách quan và chủ quan nhưng nhiều địa phương trong cả nước đạt những kết quả ấn tượng về kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước ta một số địa phương ghi nhận kỷ lục chưa từng có.



Để đạt được điều này, các địa phương đã tăng tốc, bám sát các nguồn thu để mang về thành quả cao nhất. Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố, năm 2025 nhiều địa phương đạt số thu ngân sách Nhà nước kỷ lục, đặc biệt là những tỉnh có số thu đạt từ 100.000 tỷ đồng trở lên.

Đứng đầu cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết ngày 31/12/2025 vượt mốc 800.000 tỷ đồng , cao hơn 19,1% so với dự toán Trung ương và tăng 14,7% so với dự toán HĐND thành phố giao. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thu ngân sách Nhà nước của Tp.HCM vượt mốc 800.000 tỷ đồng.

Với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 704.500 tỷ đồng trong năm qua, Thành phố Hà Nội đứng thứ hai cả nước , đạt 137,1% dự toán và tăng 37,1% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Trước đó, năm 2024 là năm đầu tiên Hà Nội lần đầu tiên thu ngân sách vượt nửa triệu tỷ đồng. Trong tổng nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, thu nội địa đạt 662.281 tỷ đồng. Thu từ xuất, nhập khẩu đạt 38.897 tỷ đồng, thu dầu thô đạt 2.483 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 địa phương dẫn đầu cả nước với tổng số thu trên 1,5 triệu tỷ đồng.

"Bảng vàng" thu ngân sách Nhà nước trên 100.000 tỷ đồng gọi tên 5 tỉnh thành.

Cùng với 2 địa phương dẫn đầu, các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đồng Nai và Hưng Yên là 3 địa phương đạt số thu trên 100.000 tỷ đồng.

Cụ thể, thành phố Hải Phòng đã ghi dấu mốc lịch sử đối với ngành tài chính thành phố cảng khi tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 190.300 tỷ đồng , vượt 34,8% so với dự toán. Đặc biệt, thu ngân sách nội địa của Hải Phòng đã tạo dấu ấn lịch sử khi lần đầu chạm mốc 103.879 tỷ đồng , qua đó đưa thành phố cảng vươn lên top 3 cả nước về quy mô ngân sách nội địa.

Xếp ở vị trí thứ tư, tỉnh Đồng Nai ghi nhận sự bứt phá ấn tượng trong công tác thu ngân sách với tổng thu đạt trên 101.4 00 tỷ đồng , bằng 144% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 136% dự toán HĐND tỉnh, qua đó vượt mục tiêu phấn đấu thu 100.000 tỷ đồng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Trong khi đó, Hưng Yên trở thành địa phương thứ năm cả nước có số thu ngân sách đạt mốc 100.000 tỷ đồng, với tổng thu trên địa bàn đạt trên 100.200 tỷ đồng, bằng 181% dự toán được giao. Trong đó, thu nội địa được 93.720 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu được 6.346 tỷ đồng, các nội dung thu khác được 233 tỷ đồng. Có 12/16 khoản thu, sắc thuế đạt vượt so với dự toán.

Theo kế hoạch, năm 2026 , Việt Nam phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025, đạt 2.529.467 tỷ đồng , trong đó thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn với 2.199.967 tỷ đồng, thu từ dầu thô 43.000 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 278.000 tỷ đồng và thu viện trợ 8.500 tỷ đồng.