Hộ kinh doanh phải lưu trữ sổ sách kế toán bao lâu?

07-01-2026 - 20:32 PM | Doanh nghiệp

Bộ Tài chính chính thức có thông tư hướng dẫn chế độ kế toán mới cho hộ kinh doanh. Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán tối thiểu 5 năm, hộ kinh doanh dưới ngưỡng nộp thuế vẫn phải sử dụng sổ ghi chép doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 152 hướng dẫn việc ghi sổ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (thay thế Thông tư 88 trước đó), có hiệu lực từ 1/1/2026.

Người đại diện hộ, cá nhân kinh doanh tự ghi chép sổ sách kế toán, hoặc bố trí người làm kế toán/ thuê dịch vụ; có thể bố trí cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình làm kế toán hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán cho hộ kinh doanh .

Hộ kinh doanh được lựa chọn lưu trữ các tài liệu kế toán (hóa đơn, chứng từ kế toán, sổ kế toán...) trên phương tiện điện tử hoặc bằng bản giấy. Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán tối thiểu 5 năm, đối với thời hạn lưu trữ hóa đơn thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Mẫu số S1a-HKD áp dụng cho hộ kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài các sổ kế toán hướng dẫn tại thông tư, hộ kinh doanh có thể bổ sung thêm các sổ kế toán hoặc sửa đổi lại biểu mẫu các sổ kế toán cho phù hợp với nhu cầu.

Trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử mà được hệ thống thông tin quản lý thuế của cơ quan thuế hỗ trợ xác định số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế khác phải nộp (nếu có) và thông báo cho người nộp thuế thì hộ kinh doanh sử dụng các mẫu sổ kế toán hướng dẫn tại thông tư này để theo dõi, đối chiếu với số thuế phải nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống) thì sử dụng sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (mẫu số S1a-HKD) để ghi chép doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, hộ kinh doanh sử dụng sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo mẫu số S2a-HKD để ghi chép doanh thu.

Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu và thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập tính thuế, sử dụng các sổ kế toán theo danh mục quy định.

Hộ kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu và thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập tính thuế sử dụng 4 sổ theo quy định.

Trường hợp hộ kinh doanh có hoạt động thuộc diện chịu các loại thuế khác (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất) thì sử dụng thêm sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác (mẫu số S3a-HKD).

Theo Việt Linh

Tiền phong

