Eximbank chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội

08-01-2026 - 17:47 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày chấm dứt hoạt động kể từ ngày 15/1/2026. Trong khi đó, Eximbank đang có kế hoạch chuyển trụ sở chính từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – EIB) vừa có Nghị quyết quyết định chấp thuận đề xuất của Quyền Tổng Giám đốc về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội kể từ ngày 15/01/2026.

Được biết, địa chỉ Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội là Tầng 1 và 2, 91 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Trước đó, hồi tháng 6/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho Eximbank thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Theo đó, Eximbank sẽ chuyển từ trụ sở chính hiện tại: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM đến địa điểm đặt trụ sở chính dự kiến thay đổi: Số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Văn bản chấp thuận của NHNN có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Trước đó, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo Eximbank khẳng định, khi thực hiện việc chuyển trụ sở từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Hà Nội, Eximbank rất quan tâm đến vấn đề con người. Chắc chắn, khi phương án này được các cơ quan chức năng cho phép, ngân hàng sẽ có những kế hoạch phân công, bố trí nhân sự sao cho hợp lý nhất, phù hợp nhất, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, với sự phát triển của ngân hàng số và các kỹ thuật công nghệ, Eximbank có thể bố trí nhân sự làm việc tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh tùy thuộc vào vị trí và công việc, miễn là đảm bảo được nhu cầu công việc mà ngân hàng đặt ra. Ngoài ra, trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tổ chức các buổi làm việc, đối thoại để tìm hiểu tâm tư, tình cảm của các cán bộ, nhân viên, lắng nghe yêu cầu và đề nghị của họ trong việc phân công, bố trí nhân sự. Điều này nhằm đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu của ngân hàng và tâm tư, tình cảm của cán bộ, nhân viên.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

