OCB bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin

Bà Nguyễn Vân Anh

Đồng thời, đơn xin thôi nhiệm của ông Nguyễn Đức Hiếu, Giám đốc Khối Thị trường Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính, người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin đã được HĐQT thông qua theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Nguyễn Vân Anh tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán quốc tế Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc). Bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng của OCB kể từ ngày 10/12/2024. Trước khi gia nhập OCB, bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Giám đốc Trung tâm báo cáo quản trị và kiểm soát tài chính tại nhiều tổ chức trong nước và quốc tế.

Hiện nay, OCB đã và đang không ngừng đẩy mạnh các hoạt động nhằm ưu tiên hỗ trợ kinh doanh như: tung hàng loạt các sản phẩm "may đo" phù hợp với từng nhu cầu chuyên biệt của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ Open API... Bên cạnh đó, triển khai những chính sách mới, hiệu quả, tăng chất lượng tín dụng.

Ngân hàng cũng vừa phát hành Báo cáo Phát triển bền vững độc lập 2024, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp. Theo báo cáo, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 10,3% tổng dư nợ toàn hàng, tăng 6% so với năm 2024, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công trình xanh và nông nghiệp bền vững.

Thời gian tới, OCB sẽ tiếp tục xây dựng các tiêu chí về doanh nghiệp xanh, hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp, khách hàng nhằm đáp ứng yêu cầu để nhận được các gói tài trợ vốn ưu đãi. Đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu trải nghiệm, khai thác và cung cấp các sản phẩm tài chính hiện đại cho hệ sinh thái của khách hàng, từ đó tăng quy mô tín dụng xanh, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, xây dựng môi trường làm việc an toàn và hạnh phúc… thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong hành trình xanh hóa, đồng hành cùng Chính phủ cho mục tiêu Net Zero trong năm 2050.