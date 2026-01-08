Các chiến lược gia tiền tệ dự báo, USD sẽ tiếp tục suy yếu trong năm 2026

Tăng nhẹ nhờ kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 1

Công ty xử lý bảng lương ADP hôm qua cho biết, số lượng việc làm trong khu vực tư nhân tăng 41.000 việc làm trong tháng 12 sau khi giảm 29.000 việc làm trong tháng 11 (theo số liệu đã được điều chỉnh). Mặc dù con số này thấp hơn so với dự báo của các nhà kinh tế là số lượng việc làm trong khu vực tư nhân sẽ tăng 47.000, song nó cũng cho thấy thị trường lao động Mỹ không xấu đi.

Niềm tin này càng được nhân lên khi theo ước tính của các nhà kinh tế, Báo cáo việc làm tháng 12 có thể cho thấy, nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm được 60.000 việc làm mới trong tháng 12, sau khi tăng 64.000 việc làm trong tháng 11. Điều đó khiến cho tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ được dự báo sẽ giảm xuống 4,5% trong tháng 12, sau khi tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 4 năm là 4,6% vào tháng 11.

Kỳ vọng kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 1 vì thế tiếp tục tăng cao. Theo công cụ FedWatch của CME, hiện các nhà đầu tư đang định giá gần 90% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra ngày 27-28/1 tới, tăng nhẹ so với mức khoảng 82% trước khi báo cáo việc làm ADP được công bố.

Kỳ vọng này đã hỗ trợ đồng USD bật tăng nhẹ trong ngày hôm qua và đà tăng được nối tiếp trong sáng nay (thứ Năm, 8/1). Theo đó chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – đã tăng lên quanh 98,75, tiến sát mức đỉnh 1 tháng được thiết lập trong ngày đầu tuần.

Tuy nhiên theo Olivier Bellemare - Chuyên viên giao dịch quyền chọn cấp cao tại Monex Canada, diễn biến hiện tại của đồng USD chỉ mang tính chiến thuật nhiều hơn bất cứ điều gì khác, “bởi vì nếu không có những cập nhật chính sách chắc chắn, sẽ có sự suy yếu so với xu hướng thường xảy ra”.

“Trọng tâm sẽ là số liệu việc làm vào cuối tuần và lý do là thị trường vẫn đang tìm kiếm các dấu hiệu lạm phát như một chỉ báo ổn định hơn để định hướng giá trị của đồng USD so với các đồng tiền khác”, vị này nói thêm.

Triển vọng vẫn tiêu cực

Đáng chú ý là theo khảo sát của Reuters, các chiến lược gia tiền tệ vẫ tỏ ra bi quan về triển vọng của đồng USD vào đầu năm 2026. Trong đó hầu hết các chiến lược gia dự báo đồng tiền dự trữ số một thế giới sẽ giảm nhẹ vào cuối năm do những lo ngại dai dẳng về tính độc lập của Fed và khả năng cơ quan này sẽ giảm thêm lãi suất.

Cụ thể kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện từ ngày 5/1 đến ngày 7/1 cho thấy, xu hướng giảm của đồng USD sẽ tiếp tục. Trong khi đồng euro được dự báo sẽ tăng khoảng 1% mỗi quý, đạt mức 1,19 USD/EUR vào giữa năm và 1,20 USD/ẺU vào cuối năm, trong đó chỉ có 17%, tương đương 12 trong số 71 chiến lược gia tiền tệ tham gia khảo sát, dự đoán đồng euro sẽ suy yếu so với mức hiện tại vào cuối năm 2026.

“Nhà Trắng muốn nắm quyền kiểm soát chính sách tiền tệ và định hướng lãi suất - và đó là hướng tới việc nới lỏng hơn nữa”, Vincent Reinhart - Nhà kinh tế trưởng tại BNY Investments và là cựu nhân viên của Fed cho biết. Ông nói thêm rằng đồng USD sẽ đi ngang trong ngắn hạn do không có nhiều thay đổi đối với chính sách tiền tệ cho đến khi Chủ tịch Fed mới được lựa chọn.

Tuy nhiên, “trong trung và dài hạn, có rất nhiều lý do khiến đồng USD mất giá. Fed nới lỏng hơn các NHTW khác, Mỹ được coi là nơi trú ẩn an toàn kém hấp dẫn hơn và chênh lệch tăng trưởng của Mỹ với các đối tác thương mại lớn khác đang thu hẹp lại”.

Fed đã cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm 2025, đưa lãi suất xuống mức 3,50%-3,75% như hiện tại, phần lớn dựa trên những lo ngại ngày càng tăng về thị trường việc làm suy yếu. Dự báo trung bình của các nhà hoạch định chính sách tại Fed cho thấy, sẽ có them một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nữa trong năm nay.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách đã báo hiệu sẽ tạm dừng để đánh giá dữ liệu sắp tới trước khi nới lỏng hơn nữa, cho thấy sự chia rẽ giữa các quan chức thận trọng về việc đẩy lạm phát lên mức vẫn cao hơn mục tiêu 2% và những người lo ngại về việc mất thêm việc làm nếu không giảm lãi suất.

Paul Mackel – Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối toàn cầu tại HSBC cho biết, tác động từ việc mở rộng tài chính của chính quyền Trump “đã bắt đầu phát huy tác dụng” và ảnh hưởng của thuế quan năm ngoái “vẫn đang hiện hữu”.

“Tôi không nghĩ chúng ta có thể tự tin nói rằng câu chuyện lạm phát đã kết thúc và nó sẽ chỉ giảm bớt từ đây”, Mackel nói. "Nhưng Fed về cơ bản vẫn có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ... vì vậy chúng ta đang ở trong một thế giới đồng đôla yếu, điều này có khả năng kéo dài trong những tháng tới”.

Các nhà giao dịch tiền tệ, những người đã duy trì vị thế bán khống ròng đồng USD trong phần lớn năm 2025, dường như sẽ tiếp tục lập trường của họ trong thời gian ngắn sắp tới. Cụ thể gần 90% các chiến lược gia tiền tệ được khảo sát, 35 trong số 40 người, cho biết vị thế bán khống ròng đồng USD sẽ vẫn giữ nguyên hoặc tăng lên vào cuối tháng Giêng.

Hiện thị trường đang đặt cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần nữa trong năm nay, với khả năng nới lỏng hơn nữa nếu các quyết định chính sách chịu ảnh hưởng chính trị lớn hơn. Rủi ro đó, theo một số nhà phân tích, gắn liền chặt chẽ với những diễn biến xung quanh nhân sự tại Fed, đặc biệt là người kế nhiệm ông Jerome Powell tại vị trí Chủ tịch Fed.

“Chúng ta cũng có thể thấy nguy cơ nhiều thành viên (trong hội đồng) bị loại bỏ và áp lực ngầm lên Fed gia tăng”, Erik Nelson - Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối G10 tại Wells Fargo cho biết và lưu ý rằng, điều đó có thể đẩy nhanh xu hướng suy yếu của đồng đô la và khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn.

Wells Fargo là định chế dự báo chính xác nhất về các loại tiền tệ chính trong các cuộc khảo sát của Reuters năm ngoái.