ACB: Mua vé về quê, đặt khách sạn Tết và "tip" để nhanh chóng thăng hạng hội viên bay Lotusmiles

Với Lotusmiles Pay - thẻ hội viên tích hợp thanh toán do ACB hợp tác cùng Vietnam Airlines và Visa phát hành, những khoản chi lớn ấy đang được chuyển hóa thành dặm bay và cơ hội nâng hạng, mở ra một cách tiếp cận mới để tối ưu hành trình hội viên.



Khi mọi chi tiêu đều được "chuyển hóa" thành quyền lợi hội viên

Trong chương trình Lotusmiles của Vietnam Airlines, hạng Gold là mốc mở ra hàng loạt quyền lợi thực tế: phòng chờ, ưu tiên check-in, boarding, thêm hành lý và tích dặm nhanh hơn. Tuy nhiên, theo cơ chế truyền thống, để đạt Gold, hội viên phải tích 30.000 dặm hoặc 27 chuyến bay đủ điều kiện trong một năm.

Trong khi đó, theo báo cáo của Visa về hành vi chi tiêu du lịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các hộ gia đình trung lưu và khá giả tại Việt Nam chi trung bình 20–30% tổng ngân sách năm cho du lịch và đi lại, phần lớn tập trung vào các dịp lễ lớn như 30/4–1/5, 2/9 và đặc biệt là Tết.

Đó là lý do Lotusmiles Pay - thẻ hội viên tích hợp thanh toán do ACB hợp tác phát hành cùng Vietnam Airlines và Visa trở thành một lựa chọn đáng chú ý. Lotusmiles Pay là sản phẩm thẻ tích hợp hai tính năng chính: thẻ hội viên Lotusmiles của Vietnam Airlines và thẻ thanh toán quốc tế, bao gồm hai phiên bản là Thẻ Tín dụng và Thẻ Ghi nợ, cho phép người dùng thanh toán tại hàng triệu điểm chấp nhận thanh toán toàn cầu, đồng thời được hưởng quyền lợi tích dặm tự động với tỷ lệ tích cực kỳ hấp dẫn. Theo đó, thay vì chỉ tích dặm khi bay, thẻ Lotusmiles Pay cho phép Khách hàng tích dặm thưởng và nâng hạng Hội viên từ toàn bộ chi tiêu, từ mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn đến mua sắm, ăn uống và thanh toán dịch vụ.

Với mức khoảng 800 triệu đồng chi tiêu mỗi năm, tương đương 67 triệu đồng mỗi tháng, khách hàng có thể đạt hạng Gold – một con số không quá xa lạ với những gia đình hoặc cá nhân có mức chi tiêu cao vào mùa Tết và các kỳ nghỉ.

Một cách nhìn khác về mùa cao điểm

Thay vì xem Tết đơn thuần là thời điểm "đội chi phí", một số khách hàng bắt đầu coi đây là thời điểm tăng tốc trên hành trình hội viên.

Anh N., một khách hàng đã sử dụng Lotusmiles Pay từ những tháng đầu ra mắt, cho biết anh bắt đầu dùng thẻ cho các khoản chi cố định như vé máy bay cho gia đình, đặt phòng nghỉ cuối tuần và chi tiêu mua sắm. Đến dịp Tết, khi phải mua 4 vé khứ hồi về quê và đặt một chuyến du lịch ngắn ngày sau Tết tương đương gần 200 triệu đồng, giúp anh nhanh chóng thăng hạng Gold chỉ trong vài tháng.

"Những khoản tiền đó tôi vốn đã phải chi. Khác biệt là khi dùng Lotusmiles Pay, toàn bộ được ghi nhận để tích dặm và nâng hạng. Tôi thấy mình tiến rất nhanh tới hạng Gold, thay vì phải lo thêm việc bay sao cho đủ chuyến như trước," anh chia sẻ.

Từ 01.01.2026, ACB mang đến chương trình ưu đãi Cất cánh Tết sum vầy - Hoàn tiền cùng thẻ ACB, chủ thẻ Lotusmiles Pay được hoàn tiền đến 50%, tối đa 500.000 đồng cho giao dịch mua vé máy bay từ 2.000.000 đồng trở lên và hoàn 100% phí dịch vụ Wifi trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Vé bay về Tết được thanh toán bằng thẻ tín dụng ACB vừa giúp giảm bớt áp lực chi tiêu mùa cao điểm, vừa tiếp tục được ghi nhận để tích dặm và xét hạng hội viên – đúng với tinh thần "chi tiêu vốn có, giá trị nhân đôi".

Không chỉ dừng ở các chương trình khuyến mãi theo mùa như Cất cánh Tết sum vầy - Hoàn tiền cùng thẻ ACB, Lotusmiles Pay cho thấy cách ACB chuyển hóa chi tiêu du lịch và trải nghiệm thành giá trị tích lũy dài hạn. Khi nhu cầu di chuyển ngày càng lớn, việc gắn tài chính với dặm bay và hạng hội viên trở thành lựa chọn phù hợp với thực tế chi tiêu của người Việt hôm nay.

Nhằm mang đến trải nghiệm vượt trội cho các Khách hàng mới mở thẻ Lotusmiles Pay, chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho hội viên Lotusmiles được triển khai với nhiều quà tặng giá trị. Chỉ cần chi tiêu từ 20 triệu đồng trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ Lotusmiles Pay, Hội viên có thể lựa chọn một trong ba phần quà hấp dẫn gồm: 8.000 dặm thưởng, hoặc 4 lượt sử dụng Phòng khách Bông Sen tại các sân bay Hà Nội/ Quy Nhơn/ Hồ Chí Minh, hoặc gói E–voucher bao gồm 01 voucher Starbucks trị giá 1.000.000 đồng và 05 voucher Shopee, mỗi voucher trị giá 200.000 đồng. Đây là cơ hội để khách hàng gia tăng đặc quyền bay, tận hưởng tiện ích cao cấp và tối ưu trải nghiệm mua sắm – giải trí trong hệ sinh thái đối tác đa dạng. Đăng ký ngay thẻ Lotusmiles Pay tại ứng dụng Lotusmiles để những chuyến đi mùa Tết không chỉ đưa bạn về nhà – mà còn đưa bạn tiến gần hơn tới hạng Gold.









