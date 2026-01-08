Cập nhật thị trường tiền tệ 8/1: Lãi suất qua đêm giảm về vùng 4%, NHNN hút ròng hơn 35.000 tỷ

Kết phiên giao dịch ngày 07/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục giảm mạnh trên diện rộng ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch – giảm thêm 1,00 điểm %, xuống còn 4,70%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,80 điểm %, giao dịch tại 5,20%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 1,25 điểm %, xuống 5,80%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,45 điểm %, còn 6,50%/năm.

Đối với USD, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giữ ổn định. Lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng lần lượt duy trì ở mức 3,67%/năm; 3,74%/năm; 3,77%/năm và 3,83%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 07/01, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thu hẹp quy mô hỗ trợ thanh khoản. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chỉ chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt 3.000 tỷ đồng, trong đó không phát sinh khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày; 1.000 tỷ đồng trúng thầu ở mỗi kỳ hạn 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày. Trong ngày, có 38.150 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng khoảng 35.150 tỷ đồng từ thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 356.827 tỷ đồng.

Trên thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 07/01, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.122 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước đó.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.916 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.328 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.272 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên 06/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm mạnh 110 đồng ở chiều mua vào và 120 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mức 26.840 VND/USD và 26.880 VND/USD.