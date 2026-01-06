Thủ tướng: Trước ngày 15/1, Bộ Tài chính cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Nêu rõ năm 2026 phải đột phá, bứt phá, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng nêu phương châm 24 từ với ngành tài chính: "Khát vọng hùng cường – Thể chế tiên phong – Điều hành hiệu quả - Số hóa đi đầu – Thu chi đột phá - Tài chính bền vững".

Cụ thể hơn, Thủ tướng cho rằng Bộ, ngành tài chính phải có khát vọng với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; tiên phong tháo gỡ nút thắt thể chế cho doanh nghiệp, người dân; điều hành từ lãnh đạo Bộ tới địa phương, ban ngành phải lấy hiệu quả làm đầu; đi đầu trong số hóa, chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu và điều hành dựa trên dữ liệu; đột phá thu chi trong thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đẩy mạnh tiết kiệm chi ngay từ đầu năm để tăng chi cho đầu tư phát triển và chi cho con người; tài chính quốc gia phải bền vững, thu đủ chi, chi đúng, chi hiệu quả, đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng chỉ rõ nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể cần tập trung thực hiện.

Một là, tiên phong về đổi mới tư duy và thể chế, xứng đáng là cơ quan tham mưu tổng hợp điều phối kinh tế vĩ mô; đổi mới tư duy xây dựng pháp luật từ "quản lý" sang "kiến tạo hệ sinh thái phát triển", đưa thể chế từ điểm nghẽn của điểm nghẽn thành đột phá của đột phá.

Hai là, tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Ba là, đẩy mạnh phát triển hộ kinh doanh, xây dựng cơ chế, chính sách để hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp. Thủ tướng hoan nghênh việc triển khai chiến dịch "60 ngày cao điểm" đã hỗ trợ về thuế cho trên 2,3 triệu hộ kinh doanh và đề nghị khen thưởng ngay.

Bốn là, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và hạ tầng chiến lược; "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn". Tập trung nguồn lực cho một số dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, 3 tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, dự án điện hạt nhân; các dự án hạ tầng để khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ… như các dự án lấn biển, tàu điện ngầm…

Thủ tướng chỉ rõ nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể cần tập trung thực hiện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm là, góp phần quan trọng vào vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là đánh giá, sử dụng hiệu quả tài sản công; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý tài chính, quản lý doanh nghiệp, quản lý tài sản theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", đặc biệt là triển khai các dự án hạ tầng chiến lược.

Sáu là, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Triển khai thực chất và mạnh mẽ hơn nữa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân. Tăng cường, củng cố niềm tin kinh doanh để người dân và doanh nghiệp mạnh dạn hơn nữa bỏ tiền ra đầu tư, kinh doanh. Xây dựng cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp đa quốc gia; kết nối doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Bảy là, tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho các lĩnh vực như giáo dục – đào tạo, y tế… với tinh thần đầu tư cho con người. Thủ tướng cũng lưu ý, trước ngày 15/1, Bộ Tài chính cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa (Sandbox) theo quy định. Đồng thời, khẩn trương triển khai cơ chế một cửa quốc gia về đầu tư.

Tám là, làm tốt công tác truyền thông chính sách và tạo đồng thuận xã hội. Truyền thông phải đi trước một bước để người dân, doanh nghiệp hiểu và đồng hành cùng các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước.

Đánh giá mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 và những năm tới như "ngọn núi cao phải chinh phục", Thủ tướng cho rằng phải có khát vọng và biến khát vọng thành hiện thực; muốn đạt được thì phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ hiệu quả, "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải có sản phẩm, hiệu quả cụ thể". Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng ngành Tài chính và ngành phải kế thừa, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang 80 năm trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh.



