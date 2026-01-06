Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 1/2026: Lần đầu tiên tăng sau hơn 3 năm, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank tháng 1/2026

Bước sang tháng 1/2026, Agribank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động mới sau đợt điều chỉnh mạnh trong tháng 12/2025. Đây là lần đầu tiên Agribank tăng lãi suất huy động sau hơn 3 năm, chấm dứt giai đoạn dài điều chỉnh giảm và duy trì biểu lãi suất ổn định ở vùng thấp. Lần gần nhất Agribank tăng lãi suất huy động là vào cuối tháng 10/2022.

Đợt điều chỉnh trong tháng 12/2025 diễn ra đồng loạt trên toàn bộ các kỳ hạn. Ở nhóm kỳ hạn ngắn, lãi suất tiền gửi 1 - 11 tháng tăng 0,3 điểm % so với cuối tháng 11. Các kỳ hạn dài hơn như 12 -24 tháng được điều chỉnh tăng 0,5 điểm %, qua đó nâng mặt bằng lãi suất lên rõ rệt trước thời điểm bước sang năm mới.

Sau đợt tăng này, biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân của Agribank trong tháng 1/2026 được duy trì ổn định. Cụ thể, lãi suất không kỳ hạn ở mức 0,2%/năm. Các kỳ hạn 1–2 tháng được niêm yết 2,4%/năm, trong khi nhóm 3–5 tháng ở mức 2,7%/năm. Đây là mức lãi suất cao hơn đáng kể so với giai đoạn kéo dài trước đó.

Agribank áp dụng chung mức 3,8%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng.

Với các khoản tiền gửi dài hạn, lãi suất tiếp tục được giữ ở vùng cao nhất trong biểu niêm yết. Agribank áp dụng mức 5,2%/năm cho các kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng, trong khi kỳ hạn 24 tháng được niêm yết 5,3%/năm. Như vậy, 24 tháng hiện là kỳ hạn có lãi suất cao nhất tại Agribank trong tháng 1/2026.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân tại ngày 5/1/2026

Nhằm gia tăng lợi ích dành cho khách hàng gửi tiền, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm hôm nay – Rinh ngay quà tặng” với hơn 3.300 giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị giải thưởng lên đến 9,7 tỷ đồng. Khách hàng gửi tiền có thể tham gia chương trình tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

Theo đó, từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 31/3/2026 (hoặc chương trình kết thúc sớm hơn trong trường hợp Agribank hết mã dự thưởng), khách hàng cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm chỉ từ 08 triệu đồng kỳ hạn 06 tháng, 10 triệu đồng kỳ hạn 09 tháng, 15 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc sẽ nhận được mã dự thưởng để có cơ hội trúng 3.370 giải thưởng lớn, với tổng giá trị lên tới 9,7 tỷ đồng.

Gửi 100 triệu đồng tại Agribank nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại Agribank được tính dựa trên công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi / 12.

Theo biểu lãi suất Agribank áp dụng trong tháng 1/2026, nếu gửi 100 triệu đồng, số tiền lãi tương ứng từng kỳ hạn như sau: kỳ hạn 1 tháng (2,4%/năm), người gửi tiền nhận được 200.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (2,7%/năm) mang về 675.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (3,8%/năm) đạt 1.900.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (5,2%/năm) cho lợi nhuận 5.200.000 đồng; và kỳ hạn 24 tháng (5,3%/năm) đem lại 10.600.000 đồng tiền lãi sau 2 năm.

Nếu người gửi tiền ưu tiên tính thanh khoản cao, cần sử dụng tiền trong ngắn hạn cho các mục đích như chi tiêu, mua sắm hoặc xoay vòng vốn, các kỳ hạn 1–3 tháng là lựa chọn phù hợp. Với lãi suất 2,4–2,7%/năm, khoản tiền 100 triệu đồng mang về 200.000–675.000 đồng tiền lãi, đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt khi cần rút tiền. Lựa chọn này phù hợp với những người chưa có kế hoạch tài chính dài hơi hoặc cần dự phòng cho các khoản chi phát sinh.

Trong trường hợp người gửi tiền không cần dùng đến 100 triệu đồng trong vòng 6–12 tháng, các kỳ hạn 6 tháng (3,8%/năm) hoặc 12 tháng (5,2%/năm) là phương án cân bằng giữa lợi nhuận và thời gian gửi. Với kỳ hạn 12 tháng, người gửi tiền nhận được 5.200.000 đồng tiền lãi, cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn ngắn. Đây là lựa chọn phù hợp cho các mục tiêu trung hạn như mua sắm tài sản, du lịch hoặc tích lũy trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, người gửi tiền cần tránh rút trước hạn vì khi đó lãi suất sẽ bị tính theo mức không kỳ hạn.

Nếu người gửi tiền có kế hoạch tài chính dài hạn, chẳng hạn tích lũy cho các mục tiêu lớn trong tương lai, kỳ hạn 24 tháng (5,3%/năm) là lựa chọn mang lại lợi nhuận cao nhất tại Agribank hiện nay. Sau 2 năm, khoản tiền 100 triệu đồng sẽ sinh lời 10.600.000 đồng, vượt trội so với các kỳ hạn ngắn và trung hạn. Phương án này phù hợp với những người không có nhu cầu sử dụng tiền trong dài hạn và muốn tối đa hóa tiền lãi.

Để tăng tính linh hoạt, người gửi tiền cũng có thể chia nhỏ khoản tiền gửi. Ví dụ, chia 100 triệu đồng thành hai sổ: 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 6 tháng (lãi khoảng 950.000 đồng) và 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng (lãi khoảng 2.600.000 đồng). Cách làm này giúp vừa tận dụng được lãi suất cao hơn ở kỳ hạn dài, vừa có một phần tiền đáo hạn sớm để xoay vòng khi cần.

Tóm lại, với 100 triệu đồng gửi tại Agribank, người gửi tiền có nhiều lựa chọn tùy theo mục tiêu tài chính. Kỳ hạn 1–3 tháng phù hợp với nhu cầu linh hoạt, 6–12 tháng thích hợp cho kế hoạch trung hạn, trong khi 24 tháng là phương án tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận. Trước khi gửi, người gửi tiền nên cân nhắc nhu cầu sử dụng vốn và kiểm tra biểu lãi suất mới nhất để lựa chọn kỳ hạn phù hợp nhất.