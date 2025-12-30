Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm 8,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng với số tiền gửi từ 1 tỷ đồng

30-12-2025 - 11:30 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng số Cake by VPBank mới đây thông triển khai chính sách cộng thêm lãi suất theo bậc thang, đưa mức lãi suất thực nhận cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng lên tới 8,1%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cake by VPBank, trong thời gian 25/12 - 31/12, ngân hàng này áp dụng cơ chế cộng trực tiếp lãi suất ưu đãi vào mức lãi suất niêm yết khi khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi có kỳ hạn thông qua ứng dụng CAKE BANK. Riêng với kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất được cộng thêm tăng dần theo quy mô khoản tiền gửi, dao động từ 0,2%/năm đến tối đa 1%/năm.

Cụ thể, khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 6 tháng sẽ được cộng thêm 1%/năm so với lãi suất niêm yết. Với mức lãi suất niêm yết hiện hành là 7,1%/năm, tổng lãi suất thực nhận theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ có thể đạt 7,3 - 8,1%/năm – cao nhất trên thị trường hiện nay ở kỳ hạn 6 tháng.

Không chỉ các khoản tiền gửi lớn, chính sách ưu đãi này cũng được áp dụng cho nhiều mức tiền gửi khác. Theo đó, tiền gửi từ 500 triệu đồng được cộng thêm 0,8%/năm; từ 200 triệu đồng cộng thêm 0,6%/năm; từ 100 triệu đồng cộng thêm 0,4%/năm; và từ 20 triệu đồng được cộng thêm 0,2%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng.

Ngoài kỳ hạn 6 tháng, Cake by VPBank cũng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho các khoản tiền gửi từ 7 tháng trở lên, với mức cộng thêm dao động 0,2 - 0,6%/năm tùy theo quy mô tiền gửi.

Điều kiện áp dụng bao gồm: giá trị tiền gửi tối thiểu để được hưởng ưu đãi là 20 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên và khoản tiền gửi không được tất toán trước hạn. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương thức nhận lãi như lĩnh lãi cuối kỳ, đầu kỳ, hàng tháng hoặc hàng quý.

Việc Cake by VPBank đưa lãi suất thực nhận kỳ hạn 6 tháng lên tới 8,1%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng cho thấy xu hướng cạnh tranh huy động vốn đang gia tăng, đặc biệt ở kênh ngân hàng số, nơi các chính sách ưu đãi theo quy mô tiền gửi đang được đẩy mạnh nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi.

Cùng với Cake by VPBank, từ đầu tháng 12 đã có 27 ngân hàng tăng lãi suất huy động, bao gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank, PVCombank, ABBank, LPBank, BaoViet Bank, Agribank, Vietcombank, VietinBank, SeABank, TPBank, Viet A Bank. Trong đó, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động 2 - 3 lần trong tháng 12 như: NCB, Techcombank, OCB, MB, ACB, Saigonbank, Sacombank, PGBank, VietinBank, BVBank.

Cập nhật thị trường tiền tệ ngày 30/12: Lãi suất qua đêm giảm sâu về vùng 3%, bằng một nửa so với đầu tuần trước

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 30/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn giảm gần 4 triệu đồng/lượng

Sáng 30/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn giảm gần 4 triệu đồng/lượng Nổi bật

Lợi nhuận nhiều ngân hàng lớn được dự báo tăng mạnh trong quý IV/2025

Lợi nhuận nhiều ngân hàng lớn được dự báo tăng mạnh trong quý IV/2025 Nổi bật

Cập nhật thị trường tiền tệ ngày 30/12: Lãi suất qua đêm giảm sâu về vùng 3%, bằng một nửa so với đầu tuần trước

Cập nhật thị trường tiền tệ ngày 30/12: Lãi suất qua đêm giảm sâu về vùng 3%, bằng một nửa so với đầu tuần trước

10:43 , 30/12/2025
Dự báo lợi nhuận quý 4/2025 của 11 ngân hàng: VietinBank, BIDV, MB, VPBank, Techcombank,...

Dự báo lợi nhuận quý 4/2025 của 11 ngân hàng: VietinBank, BIDV, MB, VPBank, Techcombank,...

10:37 , 30/12/2025
Vốn xanh quốc tế: Vì sao HDBank là một trong số ít được chọn?

Vốn xanh quốc tế: Vì sao HDBank là một trong số ít được chọn?

10:00 , 30/12/2025
Mua sắm cuối năm: Tối ưu chi tiêu cùng thẻ tín dụng ACB

Mua sắm cuối năm: Tối ưu chi tiêu cùng thẻ tín dụng ACB

08:29 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên