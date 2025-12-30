Một ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm 8,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng với số tiền gửi từ 1 tỷ đồng

Theo thông tin từ Cake by VPBank, trong thời gian 25/12 - 31/12, ngân hàng này áp dụng cơ chế cộng trực tiếp lãi suất ưu đãi vào mức lãi suất niêm yết khi khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi có kỳ hạn thông qua ứng dụng CAKE BANK. Riêng với kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất được cộng thêm tăng dần theo quy mô khoản tiền gửi, dao động từ 0,2%/năm đến tối đa 1%/năm.

Cụ thể, khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 6 tháng sẽ được cộng thêm 1%/năm so với lãi suất niêm yết. Với mức lãi suất niêm yết hiện hành là 7,1%/năm, tổng lãi suất thực nhận theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ có thể đạt 7,3 - 8,1%/năm – cao nhất trên thị trường hiện nay ở kỳ hạn 6 tháng.

Không chỉ các khoản tiền gửi lớn, chính sách ưu đãi này cũng được áp dụng cho nhiều mức tiền gửi khác. Theo đó, tiền gửi từ 500 triệu đồng được cộng thêm 0,8%/năm; từ 200 triệu đồng cộng thêm 0,6%/năm; từ 100 triệu đồng cộng thêm 0,4%/năm; và từ 20 triệu đồng được cộng thêm 0,2%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng.

Ngoài kỳ hạn 6 tháng, Cake by VPBank cũng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho các khoản tiền gửi từ 7 tháng trở lên, với mức cộng thêm dao động 0,2 - 0,6%/năm tùy theo quy mô tiền gửi.

Điều kiện áp dụng bao gồm: giá trị tiền gửi tối thiểu để được hưởng ưu đãi là 20 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên và khoản tiền gửi không được tất toán trước hạn. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương thức nhận lãi như lĩnh lãi cuối kỳ, đầu kỳ, hàng tháng hoặc hàng quý.

Việc Cake by VPBank đưa lãi suất thực nhận kỳ hạn 6 tháng lên tới 8,1%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng cho thấy xu hướng cạnh tranh huy động vốn đang gia tăng, đặc biệt ở kênh ngân hàng số, nơi các chính sách ưu đãi theo quy mô tiền gửi đang được đẩy mạnh nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi.

Cùng với Cake by VPBank, từ đầu tháng 12 đã có 27 ngân hàng tăng lãi suất huy động, bao gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank, PVCombank, ABBank, LPBank, BaoViet Bank, Agribank, Vietcombank, VietinBank, SeABank, TPBank, Viet A Bank. Trong đó, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động 2 - 3 lần trong tháng 12 như: NCB, Techcombank, OCB, MB, ACB, Saigonbank, Sacombank, PGBank, VietinBank, BVBank.