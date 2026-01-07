Ngân hàng BVBank vừa ra mắt chỉ tiền gửi online với lãi suất cao cùng kỳ hạn linh hoạt 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 15 tháng.

Cụ thể, với số tiền tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia sản phẩm với đa dạng kỳ hạn và linh hoạt nhận lãi hàng tháng hoặc cuối kỳ. Đối với khách hàng chọn lãnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn 6 và 9 tháng lãi suất 6,5%, 12 tháng lãi suất 6,8%, 15 tháng 7,8%.

Ngoài ra, nhà băng này vẫn duy trì biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online qua ứng dụng ngân hàng số Digimi, với mức lãi suất dao động từ 0,30% đến 6,50%/năm.

Cụ thể, các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,3%/năm. Nhóm kỳ hạn từ 1 đến dưới 5 tháng đang được niêm yết ở mức 4,75%/năm.

Đối với các kỳ hạn trung và dài, BVBank áp dụng mức lãi suất cao hơn. Trong đó, kỳ hạn 6 đến 11 tháng 9 tháng ở mức lãi suất 6,2%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài, BVBank niêm yết lãi suất 6,20%/năm dành riêng kỳ hạn 12 tháng, đồng thời duy trì mức lãi suất 6,2%/năm đối với các kỳ hạn từ 13 đến 24 tháng khi khách hàng gửi tiết kiệm online.

Lãi suất tiết kiệm online.

Với tiền gửi tiền tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động tại BVBank dao động trong khoảng 0,3 - 6,45%/năm. Đang chú ý, tại kỳ hạn 12 tháng mức lãi suất hấp dẫn hiện đang niêm yết là 6,45%/năm. Với các kỳ hạn dài hơn lãi suất duy trì mức 6,15% cho các kỳ hạn 15 đến 24 tháng, 6,40%/năm từ 36 đến 60 tháng.

Các kỳ hạn ngắn 1 - 6 tháng, mức lãi suất dao động từ 4,75%/năm đến 6,15%/năm.'