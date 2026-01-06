Biến động lãi suất, đầu năm 2026, gửi tiết kiệm Vietcombank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu?

Bước sang những ngày đầu tháng 1/2026, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Vietcombank tiếp tục được duy trì ổn định. Theo biểu lãi suất niêm yết, mặt bằng lãi suất dao động trong khoảng từ 2,1% đến 5,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng. Mức lãi suất cao nhất hiện nay tại ngân hàng này được ghi nhận ở mức 5,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho KHCN

Cụ thể, đối với tiền gửi tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân, Vietcombank áp dụng lãi suất 2,1%/năm cho các kỳ hạn ngắn từ 1–2 tháng. Với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 2,4%/năm.

Các khoản tiền gửi kỳ hạn trung bình từ 6–9 tháng đang được hưởng mức lãi suất 3,5%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 5,2%/năm. Đáng chú ý, ở các kỳ hạn dài từ 24 đến 60 tháng, Vietcombank áp dụng mức lãi suất 5,3%/năm, cũng là mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy.





Lãi suất tiết kiệm online tại Vietcombank

Đối với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, Vietcombank duy trì mức lãi suất tương đương với hình thức gửi tại quầy. Theo đó, các khoản tiền gửi online kỳ hạn 1 tháng được hưởng lãi suất 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm; kỳ hạn 6–9 tháng ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng đạt 5,2%/năm và kỳ hạn 24 tháng hưởng mức cao nhất 5,3%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm online.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Trong khi đó, với khách hàng doanh nghiệp, Vietcombank niêm yết lãi suất huy động thấp hơn so với khách hàng cá nhân, dao động trong khoảng 2,1% – 4,5%/năm. Cụ thể, các khoản tiền gửi kỳ hạn 1–2 tháng có lãi suất 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm; kỳ hạn 6–9 tháng ở mức 3,4%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 12 đến 60 tháng, lãi suất áp dụng là 4,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Như vậy, đầu tháng 1/2026, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất mà khách hàng cá nhân có thể hưởng tại Vietcombank là 5,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 24 tháng trở lên, cả tại quầy và trên kênh trực tuyến. Còn với khách hàng tổ chức, lãi suất cao nhất hiện là 4,5%/năm.