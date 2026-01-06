Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biến động lãi suất, đầu năm 2026, gửi tiết kiệm Vietcombank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu?

06-01-2026 - 15:57 PM | Smart Money

Ở kỳ hạn 2 năm, đối với gửi tiết kiệm tại quầy và online, khách hàng được hưởng lãi suất cao nhất 5,3%/năm.

Bước sang những ngày đầu tháng 1/2026, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Vietcombank tiếp tục được duy trì ổn định. Theo biểu lãi suất niêm yết, mặt bằng lãi suất dao động trong khoảng từ 2,1% đến 5,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng. Mức lãi suất cao nhất hiện nay tại ngân hàng này được ghi nhận ở mức 5,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho KHCN

Cụ thể, đối với tiền gửi tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân, Vietcombank áp dụng lãi suất 2,1%/năm cho các kỳ hạn ngắn từ 1–2 tháng. Với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 2,4%/năm.

Các khoản tiền gửi kỳ hạn trung bình từ 6–9 tháng đang được hưởng mức lãi suất 3,5%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 5,2%/năm. Đáng chú ý, ở các kỳ hạn dài từ 24 đến 60 tháng, Vietcombank áp dụng mức lãi suất 5,3%/năm, cũng là mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành.

Biến động lãi suất, đầu năm 2026, gửi tiết kiệm Vietcombank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu? - Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy.


Lãi suất tiết kiệm online tại Vietcombank

Đối với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, Vietcombank duy trì mức lãi suất tương đương với hình thức gửi tại quầy. Theo đó, các khoản tiền gửi online kỳ hạn 1 tháng được hưởng lãi suất 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm; kỳ hạn 6–9 tháng ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng đạt 5,2%/năm và kỳ hạn 24 tháng hưởng mức cao nhất 5,3%/năm.

Biến động lãi suất, đầu năm 2026, gửi tiết kiệm Vietcombank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu? - Ảnh 2.

Biểu lãi suất tiết kiệm online.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Trong khi đó, với khách hàng doanh nghiệp, Vietcombank niêm yết lãi suất huy động thấp hơn so với khách hàng cá nhân, dao động trong khoảng 2,1% – 4,5%/năm. Cụ thể, các khoản tiền gửi kỳ hạn 1–2 tháng có lãi suất 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm; kỳ hạn 6–9 tháng ở mức 3,4%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 12 đến 60 tháng, lãi suất áp dụng là 4,5%/năm.

Biến động lãi suất, đầu năm 2026, gửi tiết kiệm Vietcombank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu? - Ảnh 3.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Như vậy, đầu tháng 1/2026, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất mà khách hàng cá nhân có thể hưởng tại Vietcombank là 5,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 24 tháng trở lên, cả tại quầy và trên kênh trực tuyến. Còn với khách hàng tổ chức, lãi suất cao nhất hiện là 4,5%/năm.

 Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 1/2026: Lần đầu tiên tăng sau hơn 3 năm, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất? 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay, người mở thẻ tín dụng bắt buộc phải đến ngân hàng

Từ nay, người mở thẻ tín dụng bắt buộc phải đến ngân hàng Nổi bật

Mua bảo hiểm nhân thọ, khi tử vong được hưởng bao tiền?

Mua bảo hiểm nhân thọ, khi tử vong được hưởng bao tiền? Nổi bật

Lừa đảo dùng AI để dò mật khẩu, chiếm đoạt tài khoản của người dùng: Ngân hàng khuyến cáo gì?

Lừa đảo dùng AI để dò mật khẩu, chiếm đoạt tài khoản của người dùng: Ngân hàng khuyến cáo gì?

16:12 , 06/01/2026
Từ nay, mở thẻ tín dụng Vietcombank, Agribank và BIDV... đều phải trực tiếp ra ngân hàng

Từ nay, mở thẻ tín dụng Vietcombank, Agribank và BIDV... đều phải trực tiếp ra ngân hàng

14:29 , 06/01/2026
Phát hiện đã chuyển khoản 100 triệu cho lừa đảo, người đàn ông lên mạng đăng bài cảnh báo, không lâu sau lại mất thêm tiền

Phát hiện đã chuyển khoản 100 triệu cho lừa đảo, người đàn ông lên mạng đăng bài cảnh báo, không lâu sau lại mất thêm tiền

11:17 , 06/01/2026
Không phải vàng, kim loại này được dự báo có thể tăng gấp nhiều lần trong năm 2026, chuyên gia chỉ ra con số gây bất ngờ

Không phải vàng, kim loại này được dự báo có thể tăng gấp nhiều lần trong năm 2026, chuyên gia chỉ ra con số gây bất ngờ

10:05 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên