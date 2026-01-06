Từ nay, mở thẻ tín dụng Vietcombank, Agribank và BIDV... đều phải trực tiếp ra ngân hàng

Căn cứ theo Thông tư số 45/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động mở thẻ tín dụng và một số loại thẻ ngân hàng sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn về quy trình định danh. Theo đó, phương thức mở thẻ hoàn toàn từ xa (online) từng được áp dụng rộng rãi trước đây sẽ không còn hiệu lực đối với dòng thẻ tín dụng. Thay vào đó, ngân hàng yêu cầu phải thực hiện nhận biết và xác minh khách hàng thông qua gặp mặt trực tiếp, đồng thời đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học với giấy tờ tùy thân hợp lệ. Ngay khi quy định có hiệu lực, các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank và BIDV đã đồng loạt cập nhật điều khoản, yêu cầu khách hàng tuân thủ quy trình xác thực mới này.

Việc siết chặt quy trình phát hành thẻ xuất phát từ yêu cầu cấp thiết về quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn hệ thống. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển, dù phương thức định danh điện tử (eKYC) mang lại sự tiện lợi lớn, nhưng thực tế cũng đã phát sinh nhiều trường hợp mạo danh, sử dụng giấy tờ giả hoặc thuê mượn hồ sơ để mở thẻ tín dụng nhằm mục đích gian lận, chiếm đoạt hạn mức. Do đó, việc bắt buộc xác thực trực tiếp được xem là "chốt chặn" an toàn cần thiết để các tổ chức tín dụng đánh giá chính xác khách hàng, hạn chế tối đa rủi ro nợ xấu và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Mặc dù quy định mới có thể ảnh hưởng đến tốc độ phát hành thẻ trong ngắn hạn và giảm bớt phần nào sự linh hoạt của dịch vụ ngân hàng số, nhưng đây là bước đi quan trọng để chuẩn hóa và lành mạnh hóa thị trường thẻ. Ngoài yêu cầu gặp mặt, Thông tư 45 cũng bổ sung quy định về việc kiểm tra, đảm bảo số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến phải là chính chủ. Vì vậy, người dân có nhu cầu mở thẻ tín dụng trong thời gian tới cần chủ động sắp xếp thời gian đến các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng để hoàn tất thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Từ ngày 5/1/2026, người có nhu cầu mở thẻ tín dụng cần chủ động sắp xếp thời gian đến trực tiếp ngân hàng để hoàn tất thủ tục xác thực. Dù kém tiện lợi hơn so với mở thẻ online, đây được xem là bước điều chỉnh cần thiết nhằm củng cố nền tảng an toàn cho thị trường thẻ ngân hàng trong giai đoạn tới.